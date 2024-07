Offene Kapazitäten bei kostenlosen Radkursen für Volksschulen

Ein kostenloser Radfahrkurs des Klimaschutzministeriums dauert zwei Stunden und ist für die 1. bis zur 4. Volksschulstufe konzipiert.

Bei den Gratis-Radkursen an Volksschulen sind in diesem Kalenderjahr noch Kapazitäten frei. Insgesamt stehen 4.500 Kurse für bis zu 85.000 Kinder in ganz Österreich zur Verfügung, teilte das Klimaschutzministerium am Sonntag in einer Aussendung mit. Heuer haben bisher mehr als 30.000 Kinder teilgenommen - viele weitere Kurse seien für den Herbst bereits gebucht. Interessierte Pädagoginnen und Pädagogen können sich unter klimaaktivmobil.at/radfahrkurse informieren.

In den bisher drei Jahren der kostenlosen Radfahrkurse für Volksschulen haben 125.000 Volksschulkinder bundesweit an mehr als 7.500 Radfahrkursen teilgenommen. Für 2024 stellte das Klimaschutzministerium erneut 1,5 Millionen Euro für bis zu 4.500 Kurse bereit. „Radfahren ist gut fürs Klima, hält fit und macht Spaß. Das zeigen auch die vielen positiven Rückmeldungen der Volksschulen zu unseren kostenlosen Radfahrkursen für Volksschulkinder“, betonte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Es gebe bereits 300 ausgebildete Fahrradlehrerinnen und -lehrer, und es werden immer mehr. Ein Radfahrkurs dauert zwei Stunden und ist für die 1. bis zur 4. Volksschulstufe konzipiert, informierte das Ministerium. Die kostenlosen Kurse finden auch im Herbst bis in den November im Freien und bei fast jedem Wetter statt. (APA)