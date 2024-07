Flaschentrick löst Englands Elfmeter-Trauma

Psychologie. Über die Angst des Schützens vor dem Strafstoß gibt es Bücher, über die Ideen der Torhüter bloß Zettelwerk. England gewinnt jetzt ein EM-Elferschießen, kein Witz – und feiert Jordan Pickford.

Wer bislang vom Elfmeterschießen sprach und in dessen Zusammenhang England ins Spiel brachte, musste insgeheim schmunzeln. Unvergessen sind Bilder und Erinnerungen an unfassbar kläglich vergebene Penaltys, in den Stadionhimmel geschossene oder brachial auf Tribünen geballerte Versuche. Es hatte sogar fast schon den Anschein, als würden es Gegner der „Three Lions“ in K. o.-Spielen bei Großereignissen regelrecht oft darauf anlegen. Warum auch nicht? Die Statistik sprach Bände mit zehn Elferschießen bei WM oder EM, von denen seit 1990 nur drei gewonnen wurden. Drei.

Mit der EM 2024 ist diese einseitige Betrachtung überholt. Nach vier in Folge bei Europameisterschaften schmerzhaft verlorenen Duellen vom Punkt – 1996 (Halbfinale, 5:6 gegen Deutschland), 2004 (Viertelfinale, 5:6 gegen Portugal), 2012 (Viertelfinale, 2:4 gegen Italien) und der ungeheuer bitteren Finalniederlage in Wembley 2020 (2:3 gegen Italien) – hat die Mannschaft aus dem „Mutterland des Fußballs“ wieder eine dieser von Psychologie, Reflexen und Innovation geprägten Entscheidungen gewonnen. Nach einem grotesk matten 1:1 im EM-Viertelfinale gegen die Schweiz triumphierte man mit 5:3.