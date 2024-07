Nach Schüssen in Wien-Brigittenau erneut Polizeieinsatz

Bei einem Streit zwischen zwei größeren Männergruppen in einem Park in Wien-Brigittenau sind am Freitagabend Schüsse gefallen. Am Samstag musste die Polizei im gleichen Fall wieder einschreiten.

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Männergruppen mit Schüssen und drei Verletzten im Anton-Kummerer-Park in Wien-Brigittenau am Freitagabend hat es dort in der Nacht auf Sonntag einen weiteren Polizeieinsatz gegeben. Nach Mitternacht gingen mehrere Notrufe ein, weil bewaffnete Personen im Bereich Klosterneuburger Straße, Anton-Kummerer-Park und Hannovermarkt gesehen wurden. Zwei Messer und ein Pfefferspray wurden sichergestellt, es kam zu keinen Straftaten.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau, der Wiener Sondereinheit Wega, der Bereitschaftseinheit und der Polizeidiensthundeeinheit wurden um 0.40 Uhr an die gemeldeten Orte beordert. Es kam zu 24 Personenkontrollen und den Sicherstellungen der Waffen, berichtete die Polizei. Die angetroffenen Personen dürften im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung von Freitagabend stehen, erläuterte Pressesprecher Philipp Haßlinger. Die neuen Erkenntnisse würden dem ermittelnden Landeskriminalamt weitergegeben.

Über Soziale Medien verabredet

„Der Streifendienst wurde im betroffenen Bereich signifikant verstärkt, um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten“, betonte die Landespolizeidirektion Wien in einer Aussendung. Bei strafbaren Handlungen werde konsequent eingeschritten.

Nach Polizeiangaben vom Samstag war es am Freitag um 21.40 Uhr im Anton-Kummerer-Park zu einer Auseinandersetzung gekommen. Syrische und russische Staatsbürger dürften sich dazu in Sozialen Medien verabredet haben. Zwei junge Syrer wurden vermutlich durch Schüsse, ein Russe offenbar durch ein Messer verletzt. Die Hintergründe waren auch am Sonntag noch unklar. (APA)