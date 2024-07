Franz Hörl hat einen Punkt

Die Listenerstellung bei der ÖVP folgt wieder ganz den alten Mustern. Es gebe eine „personelle Schieflage“ auf den ÖVP-Listen.

Franz Hörl könnte, wen es ihn nicht schon gäbe, auch eine Figur in einer Fortsetzung der „Piefke-Saga“ sein. Der „Liftkaiser“, zwischen polternd und charmant, immer seinen Kopf durchsetzen wollend, redend, wie ihm der Schnabel gewachsen ist.

Nun geht es aber nicht mehr nach seinem Kopf: Der Tiroler ÖVP-Nationalratsabgeordnete und Seilbahn-Lobbyist hat keinen aussichtsreichen Listenplatz für die Nationalratswahl mehr bekommen. Von seiner Landespartei nicht, von der Bundespartei auch nicht. Hörl zeigt sich daher nun von seiner polternden Seite.

Zuerst noch mit für ihn geradezu subtiler Kritik an seinem Landesparteichef: „Landeshauptmann Anton Mattle hat sein ganzes politisches Gewicht in die Waagschale geworfen – herausgekommen ist eine aussichtslose Position“, meinte Hörl, nachdem er von der Bundespartei nur auf Platz 21 gereiht worden war. Mattle hatte diesbezüglich zuvor Unterstützung versprochen.

„Personelle Schieflage“

Am Wochenende legte Hörl nach – die Kritik traf jetzt auch die Bundespartei: Es gebe eine „personelle Schieflage“ auf den ÖVP-Listen, immer häufiger würden „Angestellte der Partei oder der Bünde mit Mandaten ausgestattet“.

Abgesehen davon, dass Franz Hörl keine Erbpacht auf ein Mandat im Nationalrat hat – ganz Unrecht hat er mit der Kritik nicht. Es ist nun wieder so, wie es immer war in der ÖVP – außer in der Zeit, in der Sebastian Kurz das bestimmte: Nun bestimmen wieder Bünde und Länder über die Vergabe der Mandate in der ÖVP. Beziehungsweise der Bundesparteichef antizipiert das.

Wirtschaftskammer-Generalsekretär mit Mandat

Ein gutes Beispiel dafür ist etwa auch die Spitzenkandidatin der ÖVP in Wien. Sie heißt Romana Deckenbacher, saß bisher schon im Nationalrat, fiel darüber hinaus aber nicht weiter auf. Jedoch: Sie ist Vorsitzende der Christgewerkschaft FCG und sitzt im Bundesvorstand des ÖAAB. In der von ÖAABlern dominierten Nehammer-ÖVP sicher kein Nachteil.

Wobei: Es kommen schon auch noch die anderen Bünde zum Zug. So bekommt der neue Generalsekretär der Wirtschaftskammer, Wolfgang Hattmansdorfer, ebenfalls ein Fixmandat im Nationalrat. Der bisherige oberösterreichische Landesrat ist damit fast schon so etwas wie ein Quereinsteiger. Andere gibt es dieses Mal nicht.