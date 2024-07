Die Halbgötter des Populismus

Als die Sowjetunion zusammenbrach und sich der Kommunismus weltweit auf dem Rückzug befand, hoffte man vielerorts, die Zeiten autoritärer Führer, die „Personenkulte“ um sich pflegen, wären vorbei. Wir hatten das „Ende der Geschichte“ erreicht, und die liberale Demokratie hatte gewonnen. Regelmäßige, friedliche Machtwechsel unter demokratisch gewählten Amtsträgern würden zur Norm werden, und niemand würde es wagen zu behaupten, unfehlbar oder gar göttlich zu sein.

In der UdSSR konnte die einzige „Religion“ nur der Kommunismus sein. Und da der Kommunismus keinen Gott kannte, so die Schlussfolgerung seiner Gegner, müsste das Christentum das Gegenmittel sein. Russlands erster postsowjetischer Präsident, Boris Jelzin, vermittelte seinen demokratischen Anspruch unter anderem dadurch, dass er sich zum Christentum bekannte. Damit wurde nicht Lenin, sondern Gott zum Maßstab für die nicht diktatorischen Bestrebungen der postsowjetischen Staatsführer.

Der derzeitige russische Präsident, Wladimir Putin, hat diesen Ansatz jedoch in sein Gegenteil verkehrt und die postsowjetische Frömmigkeit auf ein evangelikales Niveau gehoben, um seine diktatorischen Ziele zu erreichen. Während eines Besuchs in den Vereinigten Staaten im Jahr 2002 überzeugte Putins inbrünstiges Gerede über Kreuze und Wunder Präsident George W. Bush –, einen wiedergeborenen Christen – dass der ehemalige KGB-Oberstleutnant „Herz und Seele“ habe.

Russland hat dieses Glück nicht

Das Problem mit offenkundig religiösen Führern besteht darin, dass sie oftmals versuchen, weltliche Entscheidungen mit dem Absolutismus ihres Glaubens zu erfüllen. Das ist selbst in einer Demokratie ein Risiko: Zum Zeitpunkt des Zusammentreffens zwischen Bush mit Putin führte Bush in Afghanistan gerade eine Art Kreuzzug und bezeichnete den Iran, den Irak und Nordkorea als „Achse des Bösen“ – ein als Klagelied getarnter Ruf zu den Waffen. Doch in dem Maße, wie sich Bushs Kriege mehrten und in die Länge zogen, ließ auch seine Fähigkeit zur Beschwörung der Gläubigen nach, und Neuwahlen brachten die Hoffnung auf eine bessere, weniger dogmatische Führung.

So viel Glück hat Putins Russland nicht. Im Gegensatz zu Bush verfügt Putin über die Macht, seinen Glaubenseifer nach eigenem Gutdünken durchzusetzen, und bei den vom Kreml organisierten Wahlen in Russland handelt es sich um kaum mehr als ein Anbetungsritual.

Russland ist zwar keine Theokratie, aber die Staatsreligion, das orthodoxe Christentum, ist inzwischen fast so allgegenwärtig wie einst der Kommunismus. So kann es beispielsweise vorkommen, dass die Behörden eine anatomische Ausstellung absagen, weil diese die „Gefühle der Gläubigen verletzen“ könnte. Und wenn Putin gegen den Westen wettert, betont er oftmals dessen „Dekadenz“. Russland – eine „eigenständige Kultur“ mit historischen Bezügen zum byzantinischen Reich – müsse bei der Verteidigung „traditioneller Werte“ wie Heterosexualität und Kernfamilie eine Vorreiterrolle spielen.

Putin erhebt nicht den Anspruch, göttlich zu sein, aber seine Standpunktbestimmung geht in diese Richtung. Die Generalsekretäre der Sowjetunion waren Nachfahren der Glaubenspropheten Lenin, Marx und Engels. Putin ist eine moderne Inkarnation der heiligen Zaren, insbesondere Peter des Großen und Katharina der Großen – Gottes Abgesandten auf Erden. Er ist kein Fanatiker, sondern vielmehr ein Mann der Vorsehung, der in einzigartiger Weise befähigt ist, einen heiligen Kreuzzug zu führen.

Verweise auf Gott

Putin pflegt dieses Image schon seit Langem. Im Jahr 2007 gründete eine Gruppe russisch-orthodoxer Gläubiger eine neue Sekte, die dem Glauben anhängt, Putin sei die Reinkarnation des Apostels Paulus, der zurückkehrt, um den Antichristen zu bekämpfen. In den 2010er-Jahren erklärte Wladislaw Surkow, einer von Putins damaligen engen Beratern, ihn zum „weißen Ritter“, der von Gott gesandt wurde, um Russland zu retten. Und nach der Vollinvasion in der Ukraine im Jahr 2022 beherrschten Verweise auf Gott – und Putins besondere Verbindung zu ihm – die offiziellen Kanäle.

Man könnte nun behaupten, dass es weder ungewöhnlich noch besonders problematisch sei, sich auf den Glauben zu berufen, um den Menschen in Krisenzeiten Trost zu spenden oder sie zu motivieren. Sogar Stalin machte sich die orthodoxe Kirche während des Zweiten Weltkriegs zunutze: Die Menschen würden den Kampf eher unterstützen, wenn sie glaubten, dass Gott auf ihrer Seite sei. Im Gegensatz dazu nutzt Putin die Religion, um die Entstehung oder Verschärfung von Krisen zu rechtfertigen.

Putin ist heute nicht allein. Der indische Premierminister, Narendra Modi, etwa erklärte vor einigen Monaten, er habe sich „vollständig Gott verschrieben“, der ihn „aus einem ganz bestimmten Grund“ gesandt habe. Obwohl der Personenkult um Modi seiner hindu-nationalistischen Bharatiya-Janata-Partei bei den jüngsten Parlamentswahlen keine Mehrheit beschert hat – die indische Demokratie ist noch nicht ganz so weit wie die russische –, ist er nach wie vor der weltweit beliebteste gewählte Regierungschef.

Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan – ein weiterer Autokrat in demokratischem Gewand –, hat die Religion beispielsweise im Jahr 2020 auf ähnliche Weise genutzt, als er Istanbuls weltberühmte byzantinische Basilika, die Hagia Sophia, zur Moschee erklärt hat. Einige seiner Getreuen behaupten mittlerweile, Erdoğan sei als Hoffnung für Muslime von „Allah gesandt“. Seit Erdoğans Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung im April eine ihrer seltenen Wahlniederlagen eingefahren hat, hat Erdoğan die Religion noch stärker in den Vordergrund gerückt, indem er beispielsweise Änderungen der Lehrpläne durchgesetzt hat, die den Schwerpunkt auf Religionsunterricht und die Förderung „nationaler Werte“ legen.

Und dann ist da noch Donald Trump, der „orange Jesus“ der radikalen Rechten in Amerika. Trump kennt wohl keine Bibelverse, aber er versteht es, religiösen Eifer zu schüren, um seine Basis zu einen. Und Trumps Anhängern ist keine Behauptung zu bizarr. Im Jahr 2021 versammelten sich beispielsweise Hunderte Trump-begeisterte Verschwörungstheoretiker in der texanischen Stadt Dallas, und zwar nicht, um die Wiederkunft Jesus, sondern die von John F. Kennedy jr. zu feiern, von dem sie glaubten, er würde das Vizepräsidentenamt übernehmen, sobald Trump auf unerklärliche Weise wieder als Präsident eingesetzt würde.

Putin hat Ziel erreicht

Anführer, die behaupten, in göttlicher Mission unterwegs zu sein, wollen ihre Macht ausbauen und ihre Herrschaft ausdehnen, im Idealfall auf unbestimmte Zeit. Putin hat dieses Ziel bereits erreicht, und Modi und Erdoğan marschieren in dieselbe Richtung. Die größte Gefahr könnte jedoch Trump darstellen. Man darf die Möglichkeit nicht außer Acht lassen, dass die USA, im Fall seines Sieges bei der Präsidentschaftswahl im November, 2028 keine Wahlen abhalten werden.

Aus dem Englischen von Jan Doolan

