Die Toleranz der Bevölkerung sinkt: Salzburg arbeitet an einem neuen Tourismusleitbild, damit die Stimmung gegenüber Gästen nicht kippt.

Der Mai brachte gerade wieder einen neuen Rekord: 1,5 Millionen Übernachtungen zählte das Bundesland, ein Gutteil davon in der Stadt. Salzburg ist bei Gästen in aller Welt attraktiv, die Zahlen haben längst wieder an die Zeit vor der Pandemie angeschlossen, als das Wort „Overtourism“ die Runde machte.