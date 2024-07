Frankreich-Wahl: Paris hat kein Geld für kostspielige Experimente

Wer auch immer das Land regieren soll, ist mit einer Realität konfrontiert: Frankreich ist hochverschuldet. Die sozialen und politischen Spannungen sind groß.

In den Zeitungen konnten die Franzosen in den Tagen vor der zweiten und für die Zukunft des Landes entscheidenden Wahlrunde lauter Warnungen vor allzu riskanten Vorhaben von politischen Extremisten lesen. Scharf kritisiert oder gar diskreditiert wurden in den Medien aber auch die bisher Regierenden, die den Anspruch erhoben hatten, eine gemäßigte Mitte mit pragmatischen Ideen von links und rechts zu verkörpern. Die Bürger konnten leicht den Eindruck gewinnen, dass sie zuletzt nur noch eine unmögliche Auswahl zwischen Pest und Cholera hätten.