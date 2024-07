Sinner, Alcaraz und Paolini sind in Wimbledon im Viertelfinale

Der Weltranglisten-Erste Sinner siegte gegen den Amerikaner Shelton. Der spanische Titelverteidiger gewann gegen den Franzosen Humbert in vier Sätzen. Die Italienerin kam weiter, weil ihre Gegnerin verletzungsbedingt ausschied.

Der Weltranglisten-Erste Jannik Sinner, Titelverteidiger Carlos Alcaraz und bei den Frauen Jasmine Paolini haben als erste Tennis-Profis das Wimbledon-Viertelfinale erreicht. Sinner stoppte am Sonntag den Erfolgslauf des US-Amerikaners Ben Shelton, der Spanier Alcaraz setzte sich gegen den Franzosen Ugo Humbert durch. Die Italienerin Paolini war Nutznießerin einer Aufgabe der US-Amerikanerin Madison Keys, die beim Stand von 3:6,7:6(6),5:5 aus ihrer Sicht wegen einer Verletzung nicht mehr weiterspielen konnte.

Der 22-jährige Sinner gewann sein Achtelfinale mit 6:2,6:4,7:6(9) und folgte damit dem spanischen Titelverteidiger Carlos Alcaraz, der Humbert zuvor 6:3,6:4,1:6,7:5 bezwungen hatte. Im Kampf um den Einzug in die Runde der besten acht trifft der Italiener auf den früheren US-Open-Gewinner Daniil Medwedew aus Russland oder den Bulgaren Grigor Dimitrow. Im Halbfinale wäre eine reizvolle Begegnung mit Alcaraz möglich, der in der Runde der besten acht aber erst gegen den US-Amerikaner Tommy Paul oder seinen spanischen Landsmann Roberto Bautista Agut bestehen muss.

Jannik Sinner gewinnt in drei Sätzen. APA / AFP / Andrej Isakovic

Keys verlor beim Stand von 5:2 im Entscheidungssatz den eigenen Aufschlag und fasste sich dabei an ihre linke Leiste. Wenig später humpelte die Nummer 12 des Turniers vom Platz, um eine medizinische Auszeit zu nehmen. Danach tauchte sie mit bandagiertem Oberschenkel wieder auf. In den folgenden Ballwechseln war klar ersichtlich, dass Keys nicht mehr mithalten konnte. Der mittlerweile in Tränen aufgelösten 29-Jährigen bereiten offenbar auch normale Schritte im Gehen Schmerzen.

„Traurig, das Spiel so zu beenden“

„Es tut mir so leid für sie. Es ist traurig, das Spiel so zu beenden. Wir haben ein wirklich gutes Match gespielt“, sagte Paolini, die als erste Italienerin in der Open-Ära in ein Wimbledon-Viertelfinale einzog. Sie wird als Nächstes entweder auf die US-Open-Siegerin Coco Gauff oder die an 19 gesetzte US-Amerikanerin Emma Navarro treffen. Die Qualifikantin Lulu Sun, Nummer 123 der Welt, schaltete unterdessen auch die britische Hoffnung Emma Raducanu aus. Nach ihrem Drei-Satz-Sieg über die Australian-Open-Siegerin von 2021 trifft die Neuseeländerin im Viertelfinale auf die ebenfalls ungesetzte Kroatin Donna Vekic (WTA-Nr. 37).

An einem erneut verregneten Wimbledon-Tag begannen die Partien auf den Außenplätzen einmal mehr mit deutlicher Verspätung und wurden bereits nach kurzer Zeit wieder unterbrochen. Die Österreicher Sebastian Ofner und Sam Weissborn gaben im Doppel-Match gegen Sebastian Baez/Dustin Brown (ARG/JAM) beim Stand von 4:3 während einer Regenunterbrechung auf. Grund waren laut Ofners Management „leichte Schulterbeschwerden“ beim Steirer. Man wolle „nichts riskieren in Bezug auf (die Turniere in; Anm.) Hamburg und Kitzbühel“, hieß es. (APA)