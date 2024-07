Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser!

Damit haben wohl die wenigsten gerechnet, dass der taktische Rückzug etlicher Kandidaten aus dem Regierungslager und aus dem linken Bündnis bei den Parlamentswahlen in Frankreich dem rechten Wahlfavoriten Rassemblement National dermaßen schadet. Dementsprechend groß der Frust bei den Parteioberen Jordan Bardella und Marine Le Pen. Frankreichs Wähler haben sich gegen eine Rechtsregierung gestemmt und den linken Block, den Grüne, Sozialdemokraten und Linke eilig geschmiedet hatten, zur Nummer Eins gemacht. Die linke Fraktion will jetzt regieren, hat aber keine absolute Mehrheit und auch nicht in allen Themen dieselbe Meinung. Eine knifflige Situation für Präsident Emmanuel Macron. Sein Kommentar zur Wahl fehlt noch.

Apropos „nicht dieselbe Meinung“. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán ist in Peking eingetroffen - auf selbsternannter „Friedensmission 3.0“. Er wird auch Xi Jinping treffen. Bereits letzte Woche war er in Moskau bei Präsident Wladimir Putin zu Gast. Stets ohne Absprache mit seinen EU-Kollegen, obwohl Ungarn derzeit den Ratsvorsitz innehat. Eigentlich keine Position, die Orbán nun besondere außenpolitische Befugnisse einräumen würde.

„Nicht dieselbe Meinung“ wäre dann noch eine massive Untertreibung, für jenes blutige Chaos, das sich in der Nacht rund um den Wiener Öffi-Knotenpunkt Wien-Meidling abgespielt hat. Bereits zum dritten Mal haben sich zwei rivalisierende Männergruppen zu einer tätlichen Auseinandersetzung in Wien verabredet. Vier Personen wurden schwer verletzt.

Einhelliger Meinung sind hingegen die Wissenschaftler des Europäischen Klimawandeldienstes Copernicus. Auch der Juni 2024 war der wärmste Juni seit Beginn der Datenaufzeichnungen. Er lag 1,5 Grad über dem geschätzten Juni-Durchschnitt für 1850 bis 1900, der vorindustriellen Referenzperiode. Damit war es der zwölfte Monat in Folge, der die 1,5-Grad-Schwelle erreichte oder überschritt. „Dies ist mehr als nur eine statistische Kuriosität, sondern verdeutlicht einen großen und anhaltenden Klimawandel“, erklärte Copernicus-Direktor Carlo Buontempo.

Heute ist Montag, 8. Juli 2024: Was Sie heute wissen sollten

Linksbündnis gewinnt Parlamentswahl: Was macht Macron?

Alle aktuellen Texte zur Frankreichwahl finden Sie unter www.diepresse.com/ausland

Vier Schwerverletzte bei Schlägerei Großfahndung in Wien-Meidling. Mehr dazu.

Orbán trifft Xi auf „Friedensmission“ in Peking. Mehr dazu.

Seit einem Jahr knackt jeder Monat die 1,5-Grad-Marke. Mehr dazu.

Hamas akzeptiert Geisel-Verhandlungen ohne „dauerhafte Waffenruhe“. Ein ranghoher Vertreter der radikalislamischen Palästinenserorganisation sagte am Sonntagabend, dass diese Forderung überholt sei. Mit einem „Tag der Störung“ haben Tausende Israelis unterdessen in Tel Aviv und anderen Städten des Landes für einen Geisel-Deal demonstriert. Mehr dazu.

Franz Hörl hat einen Punkt. Die Listenerstellung bei der ÖVP folgt wieder ganz den alten Mustern, schreibt Oliver Pink in der heutigen Morgenglosse.

Kleinparteien sammeln Unterstützungserklärungen für Nationalratswahl. Nach einer intensiven Parlamentswoche kehrt in der österreichischen Innenpolitik etwas Ruhe ein. Nationalrat und Regierung sind ab kommender Woche in Sommerpause, währen der Bundesrat zu seiner letzten Sitzung zusammenkommt. Richtig los geht es dagegen für die Kleinparteien, die bei der Nationalratswahl im Herbst antreten wollen. Sie beginnen ab morgen, Dienstag, dem Stichtag für die Nationalratswahl, mit dem Sammeln von Unterstützungserklärungen.

Protest mit Wasserspritzen gegen Touristen in Barcelona. Der Unmut in Spanien über die negativen Folgen des Massentourismus nimmt immer mehr zu. In der Mittelmeermetropole Barcelona forderten nach Behördenangaben bei der zweiten Demonstration dieser Art rund 2800 Menschen angesichts immer höherer Wohn- und Lebenshaltungskosten Beschränkungen für die Tourismusbranche, wie die Zeitung „La Vanguardia“ berichtete. Gäste von Restaurants, die vor allem bei Urlaubern beliebt sind, wurden mit Wasserspritzen attackiert. Mehr dazu.

Hochsprung und 1500-Meter-Lauf: Zwei Weltrekorde in Paris. Es gibt derzeit nicht nur Fußball. Die Ukrainerin Jaroslawa Mahutschich sprang beim Diamond-League-Meeting in Paris am Sonntag über 2,10. Die Kenianerin Faith Kipyegon lief die 1500 Meter in 3:49,04 Minuten. Mehr dazu.

Was tut sich heute sonst so?

Im Europäischen Parlament konstituiert sich die Rechtsaußenfraktionen ID und „Patrioten für Europa“, letztere ist jene Fraktion, der auch FPÖ und die ungarische Fidesz, die Partei von Viktor Orbán, angehören.

ID und „Patrioten für Europa“, letztere ist jene Fraktion, der auch FPÖ und die ungarische Fidesz, die Partei von Viktor Orbán, angehören. Um 10 Uhr präsentiert Ministerin Susanne Raab (ÖVP) gemeinsam mit Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas den „ Integrationsbericht 2024“.

2024“. Der indische Premier Narendra Modi reist nach Russland.

Und das Wetter? Heute noch Wolken und Schauer, dann heiß, schwül und gewittrig. In der kommenden Woche wird es laut Prognose von Geosphere Austria heiß, schwül und teils gewittrig. Der Montag startet nördlich des Alpenhauptkammes sowie im Norden und Osten mit zahlreichen dichten Wolken und lokalen Schauern. Weiter im Süden und Südosten ist es hingegen sonnig. Im Tagesverlauf lockert es aber überall immer öfter auf, nur im Bergland werden die Quellwolken mit Schauerneigung am Nachmittag mächtiger. In der Früh hat es 13 bis 19 Grad, später 22 bis 29 Grad. Hochdruckeinfluss sorgt dann am Dienstag im Ostalpenraum für überwiegend sonniges und zunehmend heißes Wetter.