Neuer niederländischer Außenminister sichert Ukraine F-16-Kampfjets zu

Auch nach dem Regierungswechsel sei die Unterstützung für die Ukraine „felsenfest“, sagt Verteidigungsminister Ruben Brekelmans bei einem Besuch in Kiew.

Wenige Tage nach dem Regierungswechsel in den Niederlanden hat der neue Außenminister Caspar Veldkamp bei einem Ukraine-Besuch die „unverzügliche“ Lieferung von F-16-Kampfjets zugesagt. „Da wir nun die Freigabe für die Lieferung der ersten F-16-Jets erhalten haben, werden diese unverzüglich geliefert“, sagte Veldkamp am Samstag in Kiew vor Journalisten.

Die Niederlande hatten der Ukraine insgesamt 24 F-16-Kampfjets zugesagt. Veldkamp machte keine weiteren Angaben zum Zeitplan der Lieferungen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte im Mai in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP gesagt, die Ukraine benötige insgesamt rund 130 F-16-Jets, um ein Kräftegleichgewicht mit der russischen Luftwaffe zu erreichen. Die westlichen Verbündeten haben der Ukraine bisher weniger als 100 Jets zugesagt.

Unterstützung der Ukraine ist „felsenfest“

Die Niederlande wollen auch nach dem jüngsten Regierungswechsel nach Angaben ihres Außen- und ihres Verteidigungsministers die Ukraine weiter entschlossen unterstützen. „Ich möchte betonen, dass unsere Unterstützung der Ukraine felsenfest ist“, sagte der neue Verteidigungsminister Ruben Brekelmans am Sonntag bei dem Besuch mit Außenminister Veldkamp in Kiew.

Veldkamp sagte, die Niederlande stünden an der Seite der Ukraine und würden diese weiterhin politisch, militärisch, finanziell und moralisch unterstützen. Beide Minister wurden in Kiew von Präsident Wolodymyr Selenskyj empfangen. In den Niederlanden ist die Partei PVV des Rechtspopulisten Geert Wilders stärkste Kraft in der neuen Koalitionsregierung. (APA/AFP)