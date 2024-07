Wenn Präsident und Premier eine Zwangsehe eingehen

Kommen die Vertreter der höchsten Ämter aus unterschiedlichen politischen Lagern, müssen sie „kohabitieren“.

Bisher ist es in der Fünften Französischen Republik, also seit 1958, erst drei Mal vorgekommen: die so genannte „Cohabitation“. Sind ein Präsident und ein Regierungschef unterschiedlicher politischer Couleur, werden sie in einer Zwangsehe zusammengespannt und müssen gemeinsam arbeiten. Der Staatspräsident ernennt jedenfalls gemäß Verfassungsartikel 8 den Premier, üblicherweise kommt der von der stimmenstärksten Partei.

Aus unterschiedlichen Lagern kamen die beiden jedenfalls erstmals 1986: Damals regierte der sozialistische Staatspräsident François Mitterrand mit einer Mitte-rechts-Mehrheit unter Jacques Chirac bis 1989. Präsident Mitterrand war ein „Wiederholungstäter“, denn in seinen letzten beiden Amtsjahren (1993–1995) „kohabitierte“ er mit dem Gaullisten Édouard Balladur.

Verkürzung der Amtsperiode

Der dritte Fall der Kohabitation ist 1997 eingetreten – Jacques Chirac war noch einmal daran beteiligt, nur in umgekehrter Rollenverteilung. Chirac war nun selbst Präsident, ihm gegenüber stand der Sozialist Lionel Jospin als Premier. Über welche Machtfülle der Regierungschef verfügt, zeigt sich an der 35-Stunden-Woche, der allgemeinen Krankenversicherung oder der eingetragenen Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare, die unter Jospin eingeführt wurden – gegen den Willen von Chirac.

Im Jahr 2000 stieß Chirac eine Diskussion über die Verkürzung der Amtszeit des Präsidenten an. Nach der Abhaltung eines Referendums wurde schließlich im Herbst beschlossen, die Amtsperiode des Präsident von sieben auf fünf Jahre zu verkürzen. Damit wurde sie – theoretisch – in Einklang mit jener der Nationalversammlung gebracht. Üblicherweise finden Parlamentswahlen nach der Präsidentschaftswahl statt. Doch diese Regel gilt auch nicht immer – wie die jüngsten Ereignisse in Frankreich zeigen.