Die Überraschung kommt von links in Frankreich

Nicht die Rechtspopulisten, sondern die linke Wahlunion ist mit schätzungsweise 180 bis 215 Sitzen in der Nationalversammlung stärkste Fraktion geworden.

Laut den ersten Hochrechnungen hat die linke Volksfront (Sozialisten, Grüne, Kommunisten und La France insoumise) zwischen 180 und 215 Sitze erobert, diverse Linke zehn, Ensemble!, die Koalition der Macronisten, 150 bis 180, die Konservativen 60 bis 65, das Rassemblement National 120 bis 150, alle übrigen fünf bis zehn. Dieses Ergebnis entspricht nicht den Voraussagen.

Es war 20 Uhr, alle Fernsehsender bildeten auf dem Bildschirmen die Schätzungen der Sitzverteilung nach den Wahlen in der zukünftigen Nationalversammlung ab. Die Überraschung war enorm, denn alle hatten aufgrund der Umfragen und vor allem nach der ersten Wahlrunde mit einem Wahlsieg der Rechtspopulisten gerechnet. Die Linksparteien wollten vorab einen allzu großen Sieg der extremen Rechten verhindern. Sie hatte kaum zu hoffen gewagt, als stärkste Kraft aus dem Urnengang hervorzugehen. Unter den Namen der frisch Gewählten fiel der frühere sozialistische Staatspräsident François Hollande in der ländlichen Corrèze auf.

Premierminister Gabriel Attal hat angekündigt, seinen Rücktritt am Montag einzureichen. „Mein politisches Lager hat keine Mehrheit.“ Er wolle seine Pflichten aber so lange ausführen, wie es nötig sei. Er sei aber auch erleichtert, dass es keiner „extremen“ Partei gelungen sei, eine absolute Mehrheit im Parlament zu erlangen.

Der Rassemblement National (RN) hatte nach den Ergebnissen des ersten Wahlsonntags am 30. Juni sehr reelle Chancen, eine absolute oder wenigstens relative Mehrheit in der Nationalversammlung zu erringen. Dass die Partei von Marine Le Pen nun bloß die zweite oder sogar drittstärkste Fraktion wird, stellt eine Niederlage für sie dar. Es war eine historische Wahl, denn zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg hatte die extreme Rechte eine reelle Aussicht, in Frankreich mit einer parlamentarischen Mehrheit an die Macht zu kommen.

Verzicht der linken Kandidaten

In mehr als 300 Wahlkreisen konnten RN-Kandidaten für Stichwahlen mit großen Erfolgsaussichten antreten. Die republikanische Abwehrfront der Linken und der bisherigen macronistischen Regierungsparteien hat jedoch innerhalb einer Woche die Kräfteverhältnisse verändert. In mehr als 200 Wahlkreisen hatten sich mehrheitlich linke Kandidaten, die zwar für die Stichwahl qualifiziert waren, aber kaum gewinnen konnten, zurückgezogen, um so einen Sieg von RN-Kandidaten zu verhindern. Das hat über Erwarten gut funktioniert. Das beweist auch, dass eine Mehrheit in Frankreich die extreme Rechte als Gefahr für die Demokratie und das Zusammenleben in der Republik betrachtet.

Die Macronisten, die zuvor mit einer relativen Mehrheit von bloß 205 von 577 Sitzen regieren mussten, konnte ihre absehbare Niederlage ebenfalls dank dieser Anti-RN-Front begrenzen. Nicht nur der bisherige Premierminister Gabriel Attal, sondern auch die meisten seiner Regierungsmitglieder, die wie beispielsweise Innenminister Gérald Darmanin im nordfranzösischen Tourcoing kandidiert hatten, wurden gewählt.

Nach dem ersten Durchgang waren den Kandidaten der Einheit Ensemble! lediglich 50 bis 80 in Aussicht gestellt worden. Ob sie deswegen ihrem Präsidenten, Emmanuel Macron, für den Entscheid danken, der Nationalversammlung nach der Wahlschlappe bei der Wahl der EU-Abgeordneten am 9. Juni aufzulösen und die parlamentarischen Neuwahlen anzuordnen, ist eine andere Frage.

Keine klaren Mehrheiten

Keine Fraktion verfügt heute über eine absolute Mehrheit. Auch zeichnete sich vorerst keine Koalition ab, die zusammen mehr als 289 von 577 Sitze hätte. Dennoch forderte der Ex-Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon von der linken France insoumise (LFI) den Staatschef auf, die linke Volksfront mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Ob er selber den Posten des Premierministers beanspruchen würde, sagte er nicht. Laut den vorliegenden Resultate bleibt LFI die stärkste der Komponenten der Volksfront.

Nicht auszuschließen ist aufgrund der Sitzverteilung die Bildung einer rechten Minderheitsregierung von Macronisten und den konservativen Abgeordneten der Partei Les Républicains (LR). Innenminister Darmanin wollten ihnen am Sonntagabend dazu die Hand reichen, um eine linke Regierung zu vermeiden.

Es ist an Staatspräsident Macron, nun einen Premierminister mit der Bildung eines Ministerkabinetts zu beauftragen. Mit drei großen Blöcken, die sich gegenseitig bekämpfen, und von denen keiner über eine ausreichende parlamentarischen Mehrheit verfügt, um wirklich zu regieren, eröffnet sich für Frankreich eine Periode der politischen Instabilität. Macron teilte mit, er wolle vorerst abwarten, und erst dann entscheiden, wenn die neue Nationalversammlung konstituiert sein wird.

Hochverschuldetes Land

Wer auch immer regieren wird, steht vor großen Herausforderungen: Denn der Zustand der öffentlichen Finanzen erlaubt nur wenig Handlungsfreiheit. Frankreich ist hochverschuldet und das Sorgenkind der Euro-Buchhaltungsprüfer. Sie haben ein Verfahren wegen eines exzessiven Haushaltsdefizits eingeleitet und Paris eine Frist bis 20. September gegeben, um einen glaubwürdigen Plan mit Einsparungen vorzulegen. Falls dann keine überzeugenden Vorschläge für finanzielle Anstrengungen vorliegen, drohen eventuelle Sanktionen – die allerdings (zumindest in einer ersten Zeit) die finanzielle Misere noch verschärfen können.

Die öffentliche Verschuldung betrug am Ende des ersten Quartals 2024 bereits 3159,7 Mrd. Euro, das entspricht 111 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Emmanuel Macrons Regierung hatte Einsparungen der öffentlichen Ausgaben um 30 Mrd. Euro versprochen. Die Links-Union sieht laut Wahlprogramm diesbezüglich keinen so großen Handlungsbedarf.