Ukraine wollte angeblich russischen strategischen Bomber entführen

Eine Frau beseitigt die Trümmer des Hauses ihres Freundes in Jasinowataja in der von Russland besetzten Region Donezk, das durch den jüngsten Beschuss beschädigt wurde, den die örtlichen, von Russland eingesetzten Behörden als ukrainischen Militärschlag bezeichneten.

Eine Frau beseitigt die Trümmer des Hauses ihres Freundes in Jasinowataja in der von Russland besetzten Region Donezk, das durch den jüngsten Beschuss beschädigt wurde, den die örtlichen, von Russland eingesetzten Behörden als ukrainischen Militärschlag bezeichneten. Reuters / Alexander Ermochenko

Russland behauptet, die Ukraine habe die Entführung einer Tu-22M3-Maschine geplant. Deshalb habe man den Flugplatz von Ozerne in der Zentralukraine beschossen.

Wie russische Nachrichtenagenturen am Montag unter Berufung auf den Pressedienst des russischen Geheimdienstes FSB berichteten, hat der russische Föderale Sicherheitsdienst (FSB) einen Versuch der Ukraine vereitelt, einen strategischen Bomber Russlands vom Typ Tu-22M3 in die Ukraine zu entführen. Wie genau die Ukraine dies anstellen hätte sollen, darüber gab es in Russland vorerst keine öffentlichen Informationen.



Während der Operation habe Russland Informationen erhalten, die den russischen Streitkräften geholfen hätten, den Flugplatz von Ozerne in der Zentralukraine anzugreifen, zitierte die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS den FSB.

Ukraine wehrt sechs russische Marschflugkörper ab

Vonseiten der ukrainischen Luftabwehr war zu vernehmen, dass die ukrainische Luftwaffe drei von sechs Marschflugkörpern des Typs Kh-101 abfangen, die Russland in der Nacht abgefeuert hatte.

Die Raketen wurden über der zentralen Region Tscherkassy und dem nördlichen Zhytomyr abgeschossen, obwohl die regionalen Gouverneure in den sozialen Medien noch keine Angaben zu den Schäden gemacht hatten. Das ist jene Region, in der der Flughafen Ozerne liegt.

Russland habe vier Marschflugkörper des Typs Kh-101 und zwei ballistische Raketen des Typs Iskander-M abgeschossen, fügte die Luftwaffe hinzu. (Reuters)