Hisbollah greift israelisches Überwachungszentrum am Golan an

Es ist der erste Angriff dieser Art seit Beginn des Krieges. Israel greift unterdessen Stellungen der libanesischen Miliz an.

Die vom Iran unterstützte militante Hisbollah-Miliz hat einen Drohnenangriff auf ein wichtiges israelisches Überwachungszentrum auf dem Berg Hermon in den von Israel besetzten syrischen Golanhöhen verübt. Es sei der erste Angriff dieser Art seit Beginn der Kampfhandlungen am 8. Oktober, einen Tag nach dem Angriff der palästinensischen Hamas auf den Süden Israels, der den Gaza-Krieg ausgelöst hatte, erklärte die Hisbollah am Montag. Israel griff indes Hisbollah-Ziele an.

Israel habe in der Nacht Ziele der libanesischen Miliz aus der Luft und mit Artillerie angriffen, teilte die israelische Armee mit. Unterdessen flog der Chef des israelischen Geheimdienstes Shin Bet, Ronen Bar, nach Ägypten zu Verhandlungen mit der radikal-islamischen Hamas über eine Feuerpause im Gazastreifen, meldete der Sender Channel 7.

Umkämpfter Berg

Die Hisbollah kündigte an, ihre Operationen erst nach dem Ende des Krieges einzustellen. Seit dem arabisch-israelischen Krieg im Oktober 1973 hat Israel auf dem Berg Hermon, der die syrische Hauptstadt überragt, umfangreiche Überwachungs-, Spionage- und Luftabwehranlagen installiert, um Syrien, Irak, Jordanien und Teile Saudi-Arabiens zu überwachen.