Österreich schlägt Einladung zu Nato-Gipfel aus

Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg am Rande des Besuchs von US-Außenminister Antony Blinken. Reuters / Elisabeth Mandl

Außenminister Alexander Schallenberg wird nicht zur Jubiläumsfeier kommen - und zwar „aus Termingründen“. Die Schweiz reist schon an.

Am Dienstag wird in Washington D.C. das 75-jährige Bestehen der Nato zelebriert. Ginge es nach dem Militärbündnis, dann sollten auch die neutralen Partnerstaaten mitfeiern. Die Schweiz kommt, Österreich aber nach eigenen Angaben nicht. Nach „Presse“-Informationen hat Alexander Schallenberg zwar eine Einladung erhalten. Österreichs Chefdiplomat sagte aber „aus Termingründen“ ab, wie es im Außenministerium auf Anfrage heißt. Der Nato-Gipfel (9. bis 11. Juli) fällt jedenfalls zeitlich zusammen mit dem historischen Besuch (9. und 10. Juli) von Indiens Premierminister Narendra Modi in Österreich.