Integrationsministerin Raab will Geflüchtete zur Arbeit verpflichten

Die ÖVP spricht sich erneut für das „dänische Modell“ aus. Vollen Zugang zur Sozialhilfe soll es für Geflüchtete erst nach fünf Jahren in Österreich geben.

Noch vor der Präsentation des Integrationsberichts am Montag sprach sich Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) für Verschärfungen bei der Sozialhilfe aus. Wie in der Vergangenheit referenzierte sie dabei auf das dänische Modell, nämlich in Bezug darauf, wer zu welchem Zeitpunkt Sozialhilfe in Anspruch nehmen kann.

Generell will sie geflüchtete Menschen dazu verpflichten, arbeiten zu gehen, betonte Raab einmal mehr am Montag im „Morgenjournal“ auf Ö1. Etwa im Westen Österreichs, wo vielfach Arbeitskräftemangel herrscht. Der Bericht zeige erneut große Unterschiede zwischen den einzelnen Asylsuchenden. So integrierten sich Ukrainerinnen viel rascher als etwa Syrinnen. Das liegt an der zum Teil unter ihnen sehr schwach ausgeprägten Alphabetisierung.

Verankert im Wahlprogramm

Die ÖVP spricht seit längerem dafür aus, die volle Höhe der Sozialleistungen nicht von Anfang an an Geflüchtete auszubezahlen, damit diese mehr Anreiz haben, sich Arbeit zu suchen. Konkret will Raab die Sozialhilfe erst nach fünf Jahren im Land in voller Höhe ausbezahlen. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) sprach sich zuletzt auch im Rahmen seiner Reise nach Skandinavien dafür aus.

In Dänemark bekommen nur jene Menschen die Sozialhilfe in voller Höhe, die zumindest neun der vergangenen zehn Jahren im Land waren und mindestens zweieinhalb Jahre gearbeitet haben. Wer das nicht erfüllt, bekommt weniger staatliche Unterstützung. Die Forderung ist auch in seinem „Österreich“-Plan verankert.

Studien lassen jedoch Zweifel aufkommen, wie groß der Effekt des dänischen Modells tatsächlich ist. Die Beteiligung am Arbeitsmarkt ist unter Geflüchtete mittelfristig nicht signifikant angestiegen. Und ob es rechtlich halten würde, ist ebenfalls fraglich. Ein ähnliches Vorhaben scheiterte in Niederösterreich bereits 2018 am VfGH. Dieser bewertete es als „unsachlich“, dass österreichische Staatsbürger je nach Aufenthaltsdauer im Land unterschiedlich behandelt werden. (red.)