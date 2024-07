Emmanuel Macron zögert: Die Optionen des französischen Präsidenten

Emmanuel Macron bei der Stimmabgabe am Sonntag in Le Touquet in der Normandie.

Emmanuel Macron bei der Stimmabgabe am Sonntag in Le Touquet in der Normandie. Imago / Blondet Eliot/abaca

In Frankreichs neuer Nationalversammlung drängt sich keine regierungsfähige Mehrheit auf. Das neue Linksbündnis will regieren, hat aber weder eine absolute Mehrheit noch in allen Bereichen Konsens. Auf einen Kandidaten will man sich nun rasch einigen. Vorerst bleibt Gabriel Attal im Amt.

Wider Erwarten hat nicht das rechtsnationale Rassemblement National von Marine Le Pen, sondern die linke Wahlunion Nouveau Front Populaire (Neue Volksfront) bei der vorzeitigen Wahl der Abgeordneten am Sonntag am stärksten abgeschnitten. Was bedeutet das überraschende Ergebnis der Wahlen in Frankreich? Man kann daraus schließen, dass eine Mehrheit der Französinnen und Franzosen keine Regierung will, die als rechtsextrem etikettiert würde. Schon vor der entscheidenden Wahlrunde war aber ebenso klar, dass die Stimmberechtigten seit Längerem schon von Emmanuel Macrons Regierung genug hatten. Aber aus dem unerwarteten Wahlerfolg der linken Volksfront den Schluss ziehen, dass sie eine Linksregierung bevorzugen, womöglich mit dem linkspopulistischen Volkstribun Jean-Luc Mélenchon als Premier, wäre ein Irrtum und von Seiten der linken Wahlunion eine Selbstüberschätzung.