Marko: Arnautović: „Wir werden stärker zurückkommen“

ÖFB-Rekordspieler Marko Arnautović meldet sich nach dem österreichischen Achtelfinal-Aus bei der Fußball-Europameisterschaft noch einmal zu Wort.

Marko Arnautović hat sich fünf Tage nach dem EM-Ausscheiden der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft im Achtelfinale gegen die Türkei via Instagram zu Wort gemeldet. „Diese Niederlage tut weh, aber sie wird uns nicht definieren. Wir werden stärker zurückkommen. Für Euch. Für uns. Für Österreich“, ließ der ÖFB-Rekordspieler am Sonntag verlauten.

Arnautović bedankte sich bei den Fans: „Ihr wart unser zwölfter Mann, sowohl in den Stadien als auch vor den Bildschirmen zuhause. Eure Leidenschaft und Unterstützung haben uns angetrieben, in jeder Minute, in jedem Spiel.“ Lob gab es auch für das Trainerteam, „das immer an uns geglaubt und uns motiviert hat, über uns hinauszuwachsen. Ihr habt uns gezeigt, dass nichts unmöglich ist, wenn wir als Team zusammenhalten.“

Kampf, Leid, Jubel

Seine ÖFB-Mitspieler seien für ihn „nicht nur Teamkollegen, sondern Brüder geworden. Wir haben gemeinsam gekämpft, gelitten und gejubelt. Diese Erinnerungen werden für immer in unseren Herzen bleiben“, teilte Arnautović mit. Zudem beteuerte der Wiener: „Diese Reise endet hier, aber unsere Träume und unser Stolz bleiben ungebrochen.“

Keine Angaben machte Arnautović darüber, ob er auch künftig für das Nationalteam spielen werde. Er wolle dieses Thema in den kommenden Tagen und Wochen mit seiner Familie besprechen, hatte der 35-Jährige unmittelbar nach dem 1:2 gegen die Türkei gesagt. (APA)