Kritik? Erfolg! Didier Deschamps will mit Frankreich gewinnen. APA / AFP / Odd Andersen

Wer wird neuer Fußball-Europameister? Im Halbfinale treffen zwei Welten polarisierend aufeinander: Spaniens Offensive trifft auf starre Franzosen, die im Torschuss verzweifeln; orientierungslose Engländer müssen den Verve der Niederländer knacken. Und an der Seitenlinie stehen vier komplett unterschiedliche Trainer.

Die Fußball-EM 2024 steht vor der Entscheidung. Am Dienstag treffen im ersten Halbfinale die furios-begeisternd aufspielenden Spanier auf alarmierend schwache Franzosen. Es ist der direkte Vergleich von Maximal-Fußballern, die Iberer erzielten elf und damit die meisten Treffer dieses Turniers, und französischen Minimalisten, die mit drei Treffern – es waren zwei Eigentore und ein Elfmeter – bis ins Semifinale gestürmt sind. In der zweiten Paarung am Mittwoch läuft eine system- und vollkommen antriebslose England-Auswahl einher gegen stürmische, tricksende, extrem präzise passende, sich mit Teamspirit aus der anfänglichen Krise gespielten Niederländer.

Es gibt mehrere Konstellationen für das Endspiel am Sonntag in Berlin und dem Rasen im Olympiastadion, der aus Österreich stammt. Spanien gegen Niederlande, es wäre ein Spektakel und die Neuauflage des WM-Finales von 2010. England gegen Frankreich, es wäre womöglich bloß ein Ballgeschiebe. Dahinter stehen allerdings vier Trainer, die unterschiedlicher kaum sein könnten.