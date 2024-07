Mein Auto, deine Daten?

Das Auto in der Datenmatrix: Mit dem Smart Car rittern die Hersteller um neue, digitale Geschäftsfelder. Privatsphäre kann dabei nur stören.

Das Auto in der Datenmatrix: Mit dem Smart Car rittern die Hersteller um neue, digitale Geschäftsfelder. Privatsphäre kann dabei nur stören. APA

Das Auto wandelt sich als »Smart Car« zum Spähroboter mit kaum reglementierten Befugnissen. Privatsphäre steht bei der Entwicklung neuer Geschäftsfelder nur im Weg.

Welchen Wert können Daten schon haben? Man kann sie nicht angreifen, und ihre Herstellung erfordert kei­nen erkennbaren Aufwand. Sie fallen an wie Geräusche, die bei einer Bewegung entstehen.

Datensicherheit ist in der Folge kein Thema, das vielen den Schlaf raubt. Was verliert man schon, wenn das Smartphone in der Tasche jeden Schritt zählt? Ist halt fleißig, das kleine Ding!

Nun, Daten sind immerhin so viel wert, dass Unternehmen, die sie im großen Stil sammeln, verarbeiten und damit handeln, heute zu den größten und mächtigsten der Welt gehören.