Reichweite Tausend Kilometer: Ein Roadtrip vor 130 Jahren

Zum Start der Urlaubssaison: die erste dokumentierte Fernfahrt der Automobilgeschichte.

Das Automobil wurde offiziell im Jahr 1886 erfunden, man muss das so ausdrücken, weil der Mannheimer Carl Benz verbrieft der Erste war, der seine Motor­kutsche erfolgreich zum Patent anmeldete (zuerst in Deutschland, dann in Frankreich, England und so weiter).

Davor hatte es Segelwagen, Dampfautos („Straßen-Locomotiven“) und Elektroautos gegeben und Autobauer mit Vehikeln in unterschiedlichen Reifegraden.

Mit Carl Benz im Rennen, neben einer unbekannten Zahl von Bastlern in Europa und den USA, waren zum Beispiel der in Wien lebende Siegfried Marcus oder der ganz in Benzens Nähe werkende Gottlieb Daimler – ohne, dass man voneinander wusste –, der mit seinem Auto nur Wochen später zum Patentamt kam, dies dafür gleich mit vier Rädern statt mit drei wie der „Benz Motorwagen Nr. 1“.