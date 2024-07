In der ganzen Ukraine heulten die Sirenen: Russland startete die intensivsten Raketenangriffe seit Langem. In Kiew wurde ein Kinderspital schwer getroffen.

Das bekannte Kinderkrankenhaus Ochmatdyt in Kiew glich am Montag einem Trümmerhaufen. Eine riesige Rauchwolke stieg über dem Ort auf. Ein Korpus war fast zur Gänze eingestürzt. Im Inneren des Krankenhauses zeigten Amateuraufnahmen verwüstete Zimmer und Blutspuren auf dem Boden. Helfer eilten herbei, um Patienten aus dem Schutthaufen zu befreien. Gesundheitsminister Viktor Ljaschko, der an den Unfallort geeilt war, bestätigte sichtlich mitgenommen, dass es „leider mehrere Opfer“ gebe. Reanimationsräume, Operationssäle und die onkologische Abteilung seien beschädigt worden. „Die Patienten werden in andere Krankenhäuser transportiert“, sagte Ljaschko.

Große Attacke zur Stoßzeit