Internationale Pressestimmen zur Parlamentswahl in Frankreich

Ein Bild zeigt die Titelseiten der wichtigsten italienischen Zeitungen „Il Messagero“, „La Repubblica“, „Corriere della Sera“ und „La Stampa“ am 8. Juli 2024, einen Tag nach den Parlamentswahlen in Frankreich. APA / AFP / Tiziana Fabi

„De Tijd“: Macron hat die vereinigte Linke unterschätzt. „Corriere della Sera“: Hohe Wahlbeteiligung kostet Le Pen den Sieg. „Lidove noviny“: Machtwechsel gehört zur Demokratie.

„De Tijd“ (Brüssel): „Einer der taktischen Gründe von Präsident Emmanuel Macron für die unerwartete Ausrufung von Wahlen - mit einem sehr kurzen Wahlkampf - könnte darin liegen, dass er dachte, die Linke sei zu gespalten, um zu gewinnen. Es stellte sich heraus, dass dem nicht so war. Eine andere plausible Überlegung ist, dass Macron davon ausging, dass seine Regierung nach dem Sommer ohnehin straucheln würde, wenn sie den Haushalt für 2025 durch das Parlament hätte bringen müssen.

Das Problem ist nicht gelöst. Die Sanierung, vor der Frankreich steht, ist schwieriger als die Belgiens. Wie in der neuen Versammlung innerhalb weniger Monate eine Mehrheit gefunden werden kann für die finanzielle Gesundheitskur, die Frankreich braucht, ist noch ein großes Rätsel. (...)

Vorbei ist nun auch die Gelegenheit, sinnvolle Reformen umzusetzen, die in der französischen Politik jahrzehntelang als undurchführbar galten, wie etwa die Rentenreform, die die soziale Sicherheit bezahlbar machen sollte. Der Präsident, der Frankreich in ein fast unfranzösisch wirtschaftsfreundliches Land verwandelt hat, wird jetzt für seine Politik mit der vereinigten Linken zusammenarbeiten müssen.“

„Corriere della Sera“ (Mailand): „Marine Le Pen hat sich in ihrem Glauben geirrt, dass der Lepenismus die Zukunft Frankreichs und Europas sei. Wenn mehr Menschen zur Wahl gehen, wie es jetzt der Fall war - eine Wahlbeteiligung, wie sie seit dem ersten Wahlsieg von (Frankreichs früherem sozialistischen Präsidenten François) Mitterrand nicht mehr erreicht wurde -, wird der Lepenismus klar geschlagen. (...)“

Wenn die neue Regierung und der neue Führer, der aus ihr hervorgehen wird, in der Pariser Bastion gefangen bleiben (wo kein einziger Wahlbezirk an den Rassemblement National ging), und sie nicht wissen, wie sie das tiefe Frankreich beruhigen, und wenn sie, wenn schon nicht gute Laune, so doch Vertrauen wiederherstellen können, dann wird der Sonntag die letzte große Prüfung der republikanischen Front gewesen sein. Und (Präsident Emmanuel) Macron wird wirklich wie Ludwig XV. sagen können: 'Nach mir die Sintflut'.“

„Lidove noviny“ (Prag): „In Frankreich war die Angst umgegangen, denn es bestand die Sorge, Marine Le Pen (und ihr Rassemblement National) könnte in der Nationalversammlung eine absolute Mehrheit gewinnen. Engel und Teufel verbündeten sich gegen sie. Auch in Deutschland werden Brandmauern gegen die AfD gebaut. Für den Wähler wird es immer schwieriger, zwischen Regierungs- und Oppositionsparteien zu unterscheiden, denn das Establishment bildet immer weitere Koalitionen mit jedem und allen, nur damit das sogenannte Böse nicht gewinnt. (...) Europa beschwört gerne seine Werte und die liberale Demokratie, vergisst dabei aber, dass eine Grundbedingung dafür die Möglichkeit des Machtwechsels ist. Wie man einen Machtwechsel vollzieht, hat gerade Großbritannien vorgeführt.“

„Politiken“ (Kopenhagen): „Das Erste, was nach der französischen Parlamentswahl zu spüren ist, ist Erleichterung. Marine Le Pens rechtsextremes Rassemblement National ist weit von dem Wahlresultat entfernt, das es sich vorgenommen hatte. Puh. Nach der Erleichterung meldet sich aber auch Nachdenklichkeit. Denn das Wahlergebnis spiegelt ein zutiefst polarisiertes Frankreich wider. Auf der einen Seite steht der große Wahlgewinner, das Linksbündnis Nouveau Front Populaire, auf der anderen Seite Le Pens Nationalisten, die trotz geringerer Fortschritte als erwartet erheblich zulegten. Der Nationalismus ist in Frankreich noch lange nicht besiegt.

In der Mitte steht Emmanuel Macrons Ensemble. Macrons Projekt, Frankreich in der Mitte zu einen, muss nun erneut angegangen werden, und die Mitte ist nun zur Zusammenarbeit gezwungen. Wie die Präsidentschaftswahl 2022 ist auch die Wahl am Sonntag eher eine Wahl gegen die extreme Rechte als für Macron gewesen. Jetzt ist die letzte Chance für Emmanuel Macron, auf ein Frankreich zuzugehen, das ihn größtenteils als Präsidenten der Reichen betrachtet. Hören Sie nun aufmerksam hin, Monsieur le President.“

„El Mundo“ (Madrid): „Die starke Mobilisierung der französischen Wähler, die zur höchsten Wahlbeteiligung seit Jahrzehnten führte, hat der Partei von Marine Le Pen jede Möglichkeit zum Regieren genommen. (...) Bis vor wenigen Tagen war davon ausgegangen worden, dass sie die absolute Mehrheit erreichen könnte, was zeigt, dass der republikanische Schutzschild gegen die extreme Rechte erneut funktioniert hat. Emmanuel Macron, dessen Koalition nach der linken Neuen Volksfront auf dem zweiten Platz landete, hat seine Präsidentschaft noch einmal retten können. (...) Insgesamt aber droht Frankreich die Unregierbarkeit. Die extreme Linke von Jean-Luc Mélenchon reklamiert den Sieg für sich und will die Regierung übernehmen. (...)

Vor der Regierungsbildung liegen jedoch noch viele Hindernisse. Das Hauptproblem ist Mélenchon (...). Sein Antisemitismus sowie seine populistischen Wirtschaftsvorschläge und seine Anti-NATO-Haltung lassen eine Beteiligung an der Koalition zwischen Linken und Macronisten unerwünscht erscheinen. (...) Es muss eine Regierung gebildet werden, die Abstand zu jedem Radikalismus wahrt. Die extreme Rechte kann nur mit den Werten des europäischen liberalen Humanismus bekämpft werden, nicht aber von einem Extremismus entgegengesetzten Vorzeichens.“