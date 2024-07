Ärztekammer warnt vor bevorstehender Hitzewelle in Wien

Drei Tage hintereinander soll es diese Woche über 35 Grad heiß werden. Das kann vor allem bei vulnerablen Menschen zu Gesundheitsproblemen führen.

Ab Mitte der Woche werden in Wien drei Tage lang bis zu 35 Grad erwartet. Diese Hitze kann für viele Menschen gesundheitliche Probleme darstellen. Besonders ältere Frauen und Männer, Säuglinge und Kleinkinder, Schwangere sowie Personen mit Vorerkrankungen sind davon betroffen. Die Wiener Ärztekammer sprach nun deshalb eine Warnung aus und riet zur besonderen Vorsicht.

„Bei hohen Temperaturen kann es zu Symptomen wie Muskel- und Kopfschmerzen, Übelkeit, Müdigkeit und einer erhöhten Herzfrequenz kommen. Vor allem bei älteren Menschen können auch starke Kreislaufprobleme und Verwirrungszustände die Folge sein - in solchen Fällen sollte möglichst rasch eine Ärztin oder ein Arzt konsultiert werden“, sagte Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen und der Wiener Ärztekammer, am Montag in einer Aussendung.

Viel trinken und helle Kleidung

Als Gegenmaßnahme zur Hitze sei viel trinken angesagt. Mindestens zwei Liter Wasser pro Tag seien an heißen Tagen angemessen. Zudem soll versucht werden, sich abzukühlen und helle Kleidung zu tragen. „Wichtig ist auch, auf körperliche Anstrengung vor allem im Freien und auf den Konsum von Alkohol zu verzichten und regelmäßig Blutdruck zu messen“, sagte Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Ärztekammer für Wien. Nachts könne Verdunkelung und das richtige Lüften Abhilfe schaffen. (APA)