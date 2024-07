Vater soll Rettung von Kindern verhindert haben

Brand in Sydney

Drei Kinder im Alter von zehn Monaten bis sechs Jahren starben bei einem Brand in Sydney in einem Wohnhaus. Gegen den Vater wird wegen mehrfachen Mordes ermittelt.

In Sydney hat die Polizei einen Mann verhaftet, der die Rettung seiner Kinder bei einem Brand bewusst verhindert haben soll. Es handle sich um eine „schreckliche und sinnlose Tat“, sagte am Montag der Regierungschef von New South Wales, Chris Minns. Mordkommissions-Chef Danny Doherty erklärte seinerseits mit Blick auf den Festgenommenen: „Der 28-Jährige ist dem Anschein nach verantwortlich für mehrere Todesfälle“.



In dem Wohnhaus der Familie befanden sich laut Polizei zum Zeitpunkt des Brands neben dem 28-Jährigen dessen sieben Kinder sowie deren Mutter. Drei Kinder im Alter von zehn Monaten sowie drei und sechs Jahren starben durch das Feuer. Die vier weiteren Kinder im Alter zwischen vier und elf Jahren und ihre 29-jährige Mutter wurden ins Krankenhaus eingeliefert, wie die Polizei weiter mitteilte. Sie seien nicht lebensgefährlich verletzt.



Gegen den Vater wird nun laut Polizeiangaben wegen mehrfachen Mordes im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt ermittelt. Er habe die Einsatzkräfte daran gehindert, das brennende Gebäude zu betreten und „mit der Absicht gehandelt, die Kinder während des Feuers im Haus zu halten“, sagte Doherty. Der Verdächtige wurde laut Polizei verhaftet und wegen eigener Verletzungen in ein künstliches Koma versetzt. Er werde im Krankenhaus unter Polizeibeobachtung behandelt. (APA/AFP)