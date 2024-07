Zum Auftakt von Impulstanz: Querelen und Qualität

Der Start von Impulstanz ist von Vorwürfen gegen Anne Teresa De Keersmaeker überschattet. Die Qualität ihrer künstlerischen Arbeit – und des Festivals – steht freilich außer Zweifel.

Es ist 44 Jahre her, seit sich Anne Teresa De Keersmaeker 1980 mit ihrem ersten Stück „Asch“ vor den Vorhang wagte. Seither hat sich die akribische Vielarbeiterin ein umfangreiches Œuvre erarbeitet. Und internationalen Rang und Namen im Bereich zeitgenössischer Tanz. Nun fasst die mittlerweile 64-Jährige Tänzerin und Choreografin einen großen Teil dieses Schaffens in einer sogenannten „Lecture-Performance“ zusammen. Am Sonntag tritt sie beim Impulstanz-Festival, das am heutigen Donnerstag startet, vor ihr Publikum und gewährt anhand ausgewählter Videosequenzen Einblick in ihre stets bis ins Kleinste ausgetüftelte Arbeit. Eine rare Gelegenheit, diese so charismatische wie öffentlichkeitsscheue Künstlerin live zu erleben.