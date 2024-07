Belgien, das Schlachtfeld Europas

Seit zwei Jahrtausenden ist diese kleine Ecke Europas Schauplatz organisierter Massengewalt.

Lange hatte ich das Bastogne War Museum auf meiner Liste, vorletztes Wochenende öffnete sich endlich ein Zeitfenster. Hier wird der letzte Versuch des Hitler-Regimes, zu Weihnachten 1944 die Niederlage an der Westfront durch einen Überraschungsangriff von mehr als 250.000 Soldaten abzuwenden, auf eindrückliche und pädagogisch vorbildliche Weise dokumentiert und begreifbar gemacht. Wobei: Kann man das Grauen des Krieges wirklich begreifen, soferne man das unschätzbare Glück hat, selbst nie auf einem Schlachtfeld gekämpft zu haben? Besonders tief haben sich bei meinem Besuch die Aufnahmen mit Zeitzeugen der Einkesselung und fast kompletten Zerstörung der Stadt Bastogne durch SS und Wehrmacht eingeprägt, welche der belgische Rundfunk vor Jahren aufgenommen hat. Diese alten Menschen aus der Region, die noch Jahrzehnte später weinen mussten, wenn sie sich der Gräuel erinnerten, welche die Deutschen über sie gebracht hatten: Da kamen auch mir die Tränen.

Seit zwei Jahrzehnten lebe ich mit Unterbrechungen in Belgien, und ich bin immer wieder erschüttert über die Allgegenwart der kriegerischen Vergangenheit, deren Zeugnisse man in jedem Dorf findet. Gewiss: Auch in Österreich gibt es viele Denkmäler, die an die Kriegstoten erinnern. Aber die starben großteils an fernen Fronten. Hier ist das gesamte Land das Schlachtfeld. Nehmen Sie, als Beispiel, am anderen Ende des Landes die westflämische Kleinstadt Ypern. Wer durch ihre beschaulichen, mittelalterlichen Gassen flaniert, würde nicht vermuten, dass alle Häuser in den Jahren unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg neu gebaut wurden.

Im Lichte dieser schrecklichen Geschichte könnte man vermuten, dass die Belgier misstrauisch und dem Fremden gegenüber verschlossen seien. Dem ist aber nicht so, und ich finde die Weltoffenheit und Umgänglichkeit, der ich hier täglich begegne, tröstlich und bewundernswert.

