Rolling Loud: Kritik an Verkehrschaos in Ebreichsdorf

Pro Tag zählte man 130.000 Besucherinnen und Besucher am Rolling Loud Festival. APA / APA / Florian Wieser

Die An- und Abreise ist teilweise mit langen Wartezeiten verbunden gewesen.

Ebreichsdorf. Das am Sonntag zu Ende gegangene Hip-Hop-Festival Rolling Loud in Ebreichsdorf verlief zwar aus polizeilicher Sicht „sehr ruhig“. Für Aufregung sorgte aber die An- und Abreisesituation, die sowohl bei öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem privaten Pkw längere Wartezeiten mit sich brachten.

Veranstalter Klaus Leutgeb, der das Festival gemeinsam mit dem Veranstalter Live Nation organisierte, hatte versucht, mit im Voraus zu buchenden „Travel Tickets“ die Besucherströme besser zu lenken, nachdem bereits beim Konzert von Metallica Anfang Juni am Racino-Gelände ähnliche Probleme registriert wurden. Bereits am Sonntag verwies man aber darauf, dass in erster Linie ausgefallene Sonderzüge der ÖBB für Verzögerungen gesorgt hätten. Das habe die ÖBB zu verantworten. Die Abreise war den Angaben zufolge mit drei Stunden geplant und konnte innerhalb von zweieinhalb Stunden abgewickelt werden.

Leutgeb wies die Kritik gegenüber noe.orf.at daher entschieden zurück. Das An- und Abreisekonzept habe diesmal „nicht gut, nicht sehr gut, sondern sensationell funktioniert“. Berichte von längeren Wartezeiten „entsprechen einfach nicht den Tatsachen“, sagte Leutgeb und verwies auf die Bilanz der Einsatzkräfte. Was künftige Veranstaltungen in Ebreichsdorf betrifft, zeigt er sich im Gespräch mit noe.ORF.at zuversichtlich: „Wir sind gekommen, um zu bleiben.“

130.000 Gäste an drei Tagen

Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich zufolge sind 71 Anzeigen nach dem Strafrecht und 135 Verwaltungsübertretungen registriert worden. Er sprach von 130.000 bis 140.000 Besuchern an den drei Festivaltagen mit Stars wie Nicki Minaj, Playboi Carti und Travis Scott.

Die strafrechtlichen Anzeigen seien vorwiegend wegen Diebstählen, Sachbeschädigung und Raufhandel erfolgt. Die Zahlen könnten noch nach oben gehen, fügte er unter Hinweis auf bei anderen Festivals gesammelte Erfahrungen hinzu. Diebstähle etwa würden in manchen Fällen erst verspätet gemeldet. (red.)