Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Auftakt zum NATO-Gipfel. In Washington kommen ab heute bis Donnerstag die Staats- und Regierungschefs der NATO-Länder zu einem Jubiläumsgipfel - es ist die 75. Auflage - zusammen. Die 32 Alliierten hatten sich im Vorfeld des Treffens darauf verständigt, innerhalb des nächsten Jahres der Ukraine Unterstützung im Umfang von mindestens 40 Milliarden Euro zu leisten. Auf mehrjährige Zusagen konnten sie sich jedoch nicht einigen. Zudem soll es Gespräche über den weiteren Umgang mit China und mehr Zusammenarbeit der NATO mit Partnern im Indopazifik-Raum geben. >>Mehr dazu

Besuch aus Indien. Gleichzeitig wird in Wien der indische Regierungschef Narendra Modi erwartet, deshalb musste Alexander Schallenberg auch eine Einladung nach Washington ausschlagen. Modi reist direkt aus Moskau an. Es ist der erste bilaterale Besuch eines indischen Regierungschefs seit 41 Jahren, als Indira Gandhi Wien 1983 besuchte. Auf dem Programm in Wien stehen Gespräche mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), ein Treffen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie eine Begegnung mit führenden österreichischen Unternehmern. Thematisch stehen die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen sowie der Ukraine-Krieg im Mittelpunkt, zumal Indien gute Beziehungen zum Kreml unterhält. >> Mehr dazu

Unterschriftensammeln für die NR-Wahl. Heute beginnt das Unterschriftensammeln für die Nationalratswahl am 29. September. Kandidaturwillige Parteien oder Gruppierungen, die nicht mit der Unterstützung von drei Nationalratsabgeordneten rechnen können, müssen ab diesem „Stichtag“ Unterstützungserklärungen sammeln. >> Mehr dazu

Aufschlag am Heumarkt. Die weltbesten Beach-Volleyballer toben sich ab heute am Wiener Heumarkt in der größten „Sandkiste“ Österreichs aus. Für die Top-Teams geht es beim Elite-16-Event der ProTour nicht nur um einen Formcheck unmittelbar vor Olympia, sondern auch um 300.000 Dollar (280.000 Euro) Preisgeld. Aus rot-weiß-roter Sicht sind die Klinger-Schwestern sowie Julian Hörl/Alexander Horst via Wildcard im Hauptbewerb dabei, weitere ÖVV-Duos treten in der Qualifikation an. >> Mehr dazu

EM-Semi-Finale. Spanien wollen sich auf dem Weg zum EM-Titel auch von Frankreichs Minimalisten nicht stoppen lassen. Während die Iberer vor ihrem Vorschlussrunden-Match um 21 Uhr in München als einziger aller vier Semifinalisten im bisherigen Turnierverlauf überzeugten, schleppte sich der Vizeweltmeister mit Fadesse-Fußball durch die Endrunde. „Les Bleus“ erzielten selbst noch kein einziges Tor aus dem Spiel heraus. >> Mehr dazu

Baldwin vor Gericht. Ab heute muss sich Hollywood-Star Alec Baldwin wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Zum Auftakt des schlagzeilenträchtigen Prozesses rund um eine getötete Kamerafrau wird zuerst die Jury ausgewählt. Am Ende müssen zwölf Geschworene ein Urteil fällen. Bei einem Schuldspruch drohen Baldwin bis zu 18 Monate Haft .Für den Prozess sind nur knapp zwei Wochen angesetzt. >> Mehr dazu

Höheres Pensionsalter. Die Ausgaben für Gesundheit, Pflege und Pensionen würden bis zum Jahr 2060 auf 5,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigen, heißt es im aktuellen Länderbericht der OECD zu Österreich. Die klare Empfehlung: „Das Pensionsalter an die Lebenserwartung anpassen.“ Seit vielen Jahren diskutiert die Politik in Österreich, wie man das Pensionssystem langfristig finanzieren kann. Das Problem dabei: Die Menschen werden immer älter, damit steigt die Zahl der Pensionisten, gleichzeitig aber sind weniger Menschen im Arbeitsprozess, die mit ihren Abgaben die Pensionen finanzieren. >> Mehr dazu