Warum Tadej Pogačar „sehr glücklich“ ist – und sich dennoch ärgert

Tadej Pogačar (l.) hält seine Verfolger in Schach. APA / AFP / Marco Bertorello

Die Topfavoriten der bedeutendsten Radrundfahrt der Welt konnten erstmals durchschnaufen. Wie schlagen sich Tadej Pogačar, Titelverteidiger Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel und Primož Roglič bisher? Ein Zwischenfazit – und eine Vorschau auf die kommenden Wochen.

Auf seinem Weg zum anvisierten Doppelsieg bei der Tour de France und dem Giro d‘Italia zeigt sich Rad-Superstar Tadej Pogačar mit dem Verlauf der 111. Frankreich-Rundfahrt zufrieden. „Ich bin sehr glücklich, wie es aktuell läuft“, sagte der slowenische Gesamtführende, der nach dem ersten Ruhetag am Dienstag die 10. (Flach)Etappe von Orléans nach Saint-Amand-Montrond in Angriff nimmt.

Seine Freude ist nicht unbegründet, schließlich fährt Pogačar bislang äußerst souverän über alle Straßen und Bergrampen, trug an sieben von neun Tagen das Gelbe Trikot. Er überzeugte nicht zuletzt durch seine atemberaubende Tempofahrt auf den Col du Galibier, bei der er Vorjahressieger Jonas Vingegaard abhängen konnte. In psychologischer Hinsicht wohl noch viel wichtiger war jedoch der Sieg gegen seinen Dauerrivalen im ersten Zeitfahren. Hatte eine deutliche Zeitfahr-Niederlage gegen den Dänen im vergangenen Jahr tiefe Spuren beim inzwischen 25-jährigen hinterlassen, lag er im direkten Duell diesmal sogar 25 Sekunden voran. Eine Minute und 15 Sekunden trennen beide Radstars aktuell.

Des Verfolgers Weigerung

Allein, dass Vingegaard an der Tour teilnimmt, ist ein Erfolg. Erst im April hatte sich der Däne schwer verletzt, bei der tückischen Schotteretappe am Sonntag konnte der 27-Jährige nun eindrucksvoll Paroli bieten und blieb trotz mehrerer Attacken an Pogačar dran. „Das Ziel war, keine Zeit zu verlieren. Das haben wir geschafft“, bilanzierte der Dritte des Gesamtklassements. Sehr zum Ärger des Leaders, der ob der defensiven Fahrweise seines Kontrahenten einer Vorentscheidung im Kampf um die Podestplätze nachtrauerte.

„Wir hätten mehr Zeit gegenüber unseren Konkurrenten herausfahren können“, sagte der Giro-Sieger genervt – und meinte damit speziell den Gesamtvierten Primož Roglič, der eigentlich schon abgehängt gewesen wäre. „Aber anscheinend möchte Visma das nicht, sie konzentrieren sich nur auf mich. Das kann sich später noch rächen.“ Visma-Teamkapitän Vingegaard hatte Pogačars Attacken zwar pariert, im Anschluss jedoch Tempoarbeit verweigert.

Poker und lachender Dritter

Sehr wahrscheinlich pokert Vingegaard mit dem Faktor Zeit, um in der harten dritten Woche zurückschlagen zu können. Die verlorenen Sekunden auf seinen Konkurrenten am Galibier und beim Zeitfahren verdeutlichten allerdings, wie schwer es für ihn sein wird, den frischer wirkenden Pogačar zu schlagen.

Als aktueller Zweiter hat sich Remco Evenepoel mit 33 Sekunden Rückstand in Stellung gebracht. Bei seinem Frankreich-Debüt präsentiert sich der 24-jährige Zeitfahrweltmeister in Topform und konnte im Zeitfahren all seine Konkurrenten hinter sich lassen. Sein erster Etappenerfolg nährt die Hoffnungen des Belgiers, als lachender Dritter zu überraschen. Doch der Träger des Weißen Trikots für den besten Nachwuchsfahrer dürfte vor allem mit dem Hochgebirge der dritten Woche seine Probleme haben.

Auf eine Steigerung muss indes der Gesamtvierte Roglič (ihm fehlen 1:36 Minuten) hoffen. Der Neuzugang des Red-Bull-Teams offenbarte speziell am Berg seine Probleme, lediglich beim Zeitfahren kam der 34-jährige Slowene, der 2020 dramatisch im Duell mit Pogačar am Tour-Sieg scheiterte, zumindest drei Sekunden vor Vingegaard ins Ziel. (stm/ag.)

Gesamtwertung (nach 9 von 21 Etappen): 1. T. Pogačar, 2. R. Evenepoel (+0:33), 3. J. Vingegaard (+1:15), 4. P. Roglič (+1:36), 17. Felix Gall (AUT/+6:06).