Was man über die Massen-Schlägereien in Wien weiß

Die Polizei war am Wochenende wegen Auseinandersetzungen zwischen zwei Männergruppen u.a. in der Brigittenau im Großeinsatz. APA/TOBIAS STEINMAURER

Eine tschetschenische und eine syrisch-afghanische Männergruppe dürften hinter den Gewalttaten vom Wochenende stecken. Die Polizei erhöht ihre Präsenz an öffentlichen Orten.

Wien. Eine Massenschlägerei in einem Park im 20. Bezirk, bei der auch Schüsse fallen. Tags darauf alarmieren mehrere Zeugen die Polizei, weil eine Gruppe junger Männer mit Messern und Waffen, ebenfalls in der Brigittenau, unterwegs ist. In der Nacht darauf schließlich ein weiter gewalttätiger Angriff am Bahnhof Meidling mit vier Schwerverletzten: Szenen, die man in Wien in der Intensität bisher nicht kennt.

1 Was weiß man über die gewalttätigen Männergruppen?

Bisher noch sehr wenig. Es könnte sich um eine tschetschenische Gruppe auf der einen und eine Gruppe syrischer sowie afghanischer Männer auf der anderen Seite handeln, bestätigen wollte das die Polizei am Montag aber nicht. Was aber ziemlich sicher sei, so der Sprecher der Wiener Polizei, Philipp Haßlinger: Die Männergruppen, die am Freitag in der Brigittenau und am Sonntag in Meidling gewalttätig auf einander losgegangen sind, dürften mit hoher Wahrscheinlichkeit die selben sein. Die drei am Freitag durch Schüsse und Messerstiche verletzten Männer sind Syrer und Tschetschenen. Die Gruppen dürften sich vorab auf Sozialen Medien zur Schlägerei verabredet haben.

Die vier verletzten Männer am Sonntag – drei durch Stichverletzungen, einer erlitt Kopfverletzungen – sind junge, afghanische Männer zwischen 15 und 22 Jahren. Drei von ihnen wurden am Montag einvernommen, beim vierten ließ dies der Gesundheitszustand noch nicht zu, wie Haßlinger zur „Presse“ sagt. Die drei Männer gaben an, dass sie von einer Gruppe von 15 bis 20 Männern überraschend mit Hämmern, Glasflaschen, Messern und Schusswaffen angegriffen wurden.

Ob die vier Verletzten tatsächlich überrascht wurden oder wie (vermutlich) am Freitag verabredet waren, weiß man noch nicht. Man habe bisher nur die Aussagen der Verletzten. Die anderen Männer konnten fliehen. Einvernahmen von Zeugen und die Auswertung der Videoüberwachung und der Spuren an den Tatorten waren am Montag noch im Gange.

2 Warum bekämpfen sich diese Gruppen überhaupt?

Zu den Hintergründen ermittelt das Bundeskriminalamt auf Hochtouren, heißt es. Wie die Austria Presse Agentur (APA) berichtet, könnte es sich um Racheaktionen für einen Fall Anfang Juni in Favoriten handeln. Damals war ein 30-jähriger Tschetschene von einem Unbekannten niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter entkam.

Dass bewaffnete Gruppen aufeinander losgehen, kennt man in der Brigittenau „in dieser Form“ nicht, wie Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm (SPÖ) zur „Presse“ sagt, bis vergangenen Freitag habe es jahrelang keine vergleichbaren Vorfälle im Bezirk gegeben. Auch der Anton Kummerer-Park sei nicht dafür bekannt, dass sich hier kriminelle Gruppen treffen. „Offensichtlich verabreden sich diese Gruppe an verschiedenen Orten in Wien, leider eben auch in der Brigittenau.“ Die Polizei im Bezirk leiste „erstklassige Arbeit“, Dubravac-Widholm fordert aber schon länger mehr Polizei für die Brigittenau, um durch stärkere Präsenz im öffentlichen Raum für ein erhöhtes Sicherheitsgefühl zu sorgen.

3 Wie laufen die Ermittlungen der Polizei?

Nach der Massenschlägerei in der Brigittenau war eine Groß-Fahndung samt Polizeihubschrauber im Gange, ebenfalls in der Nacht von Sonntag auf Montag nach den Vorfällen beim Meidlinger Bahnhof. Bisher gab es eine Festnahme: Wie am Montag bekannt wurde, konnten Beamte der Wega am Wochenende einen Mann in seiner Wohnung in der Donaustadt festnehmen: Der 29-jährige Tschetschene soll mehrere Tatverdächtige in seinem Auto in den Anton-Kummerer-Park gebracht haben. Die Wega stellte den Pkw sicher sowieso bei der Hausdurchsuchung eine Schreckschusspistole und elektronische Datenträger. Der Tatverdächtige verweigert bisher die Aussage.

4 Welche Folgen haben die Auseinandersetzungen?

Die Wiener Polizei hat nun ihre Präsenz – uniformiert, aber auch in Zivil – im öffentlichen Raum verstärkt. Zum einen an den Tatorten vom Wochenende, aber auch an anderen „Verkehrsknotenpunkten und großen Parkanlagen“, so Haßlinger. Neben Streifenbeamten sind etwa auch die Wega und die Polizeihundeeinheit verstärkt im Einsatz. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat außerdem das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl beauftragt, Aberkennungsverfahren für Beteiligte mit Schutzstatus einzuleiten. (Wie viele beteiligte Männer überhaupt Schutzstatus haben, ist freilich noch unklar). Auch Karner kündigt eine „massiv“ erhöhte Polizeipräsenz an, auch Polizisten aus anderen Bundesländern sollen zur Verstärkung nach Wien kommen.