Die Neugründung von Vilimsky, Le Pen, Orbán und Babiš eint strikter Nationalis­mus, scharfe EU-Kritik und ein Hang zu Putin.

Brüssel/Wien. Die Patrioten für Europa schließen ihre Reihen. Der neue Verband der Rechtsaußen-Parteien im Europaparlament, der am vergangenen Sonntag in Wien aus der Taufe gehoben wurde, präsentierte sich am Montag in Brüssel erstmals der Öffentlichkeit. „Die Presse“ erläutert die Gefechtslage.