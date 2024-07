Der Bruno-Kreisky-Airport

Ist es eine gute Idee, den Flughafen Mailand-Malpensa nach Silvio Berlusconi umzubenennen? Nach dem Motto: Große Namen, große Flughäfen. Und was ist eigentlich mit Schwechat alias VIC?

Große Männer, große Flughäfen, große Initialen: New York hat seinen JFK für John F. Kennedy – und irgendwann auch seinen DJT für Donald J. Trump; Washington den Inlandsflughafen Ronald Reagan, Paris seinen CdG für Charles de Gaulle und München seinen FSJ für Franz Josef Strauß. Wir wollen nicht verschweigen, dass Airports auch nach Frauen benannt wurden: in Delhi nach Indira Gandhi, in Islamabad nach Benazir Bhutto, in Tirana nach Mutter Teresa.

Die heiligengleiche Nonne aus Kalkutta führt uns indessen direttissima zum Ruf „Santo subito“: Wer nach dem Ableben gleichsam stante pede in den Heiligenstand erhoben wird wie Johannes Paul II., der hat es geschafft. Bei Silvio Berlusconi dauerte es ein wenig länger. Zum Heiligen taugte er zwar nie so recht – genauso wenig wie JFK oder FSJ –, doch als Pate für einen Flughafen sollten seine Verdienste schon reichen, dachten sich seine Parteifreunde von der Forza Italia. Dass der Flughafen in Milano-Malpensa bereits einen Namen hat – wen kümmert‘s schon? Und bei dem Mailänder Matteo Salvini, Vizepremier – und, wie der Zufall will, auch Verkehrsminister – rannten sie offene Türen ein. Italiens Opposition und Mailands Bürgermeister aber finden das Ganze abstrus. Sie halten es für eine schlechte Idee – mal pensa eben. Exit Berlusconi.

Wir wundern uns freilich, dass in Wien noch keiner auf die Idee kam, den Flughafen Schwechat nach Bruno Kreisky zu taufen – oder nach einer großen Tochter der Zweiten Republik.

