Warum sich Erdoğan mit Assad aussöhnen will

Eine Welle anti-syrischer Ausschreitungen erfasst die Türkei, während Präsident Erdoğan die Beziehungen zu Damaskus reparieren will.

Die Nachricht verbreitete sich rasend schnell. In Kayseri, in der gleichnamigen türkischen Provinz, nahmen die Behörden vor rund einer Woche einen Syrer fest und veröffentlichten eine knappe Meldung dazu. Der Mann befinde sich in Gewahrsam, er habe ein fünfjähriges Mädchen, ebenfalls aus Syrien, sexuell missbraucht. Innerhalb kurzer Zeit zog eine aufgebrachte Menge durch das syrische Viertel in der Stadt, griff Geschäfte und Läden an, skandierte anti-syrische Slogans und legte Feuer auf den Straßen. Was in Kayseri begann, passiert seither auch in anderen türkischen Städten. „Wir wollen keine Flüchtlinge in der Türkei“ riefen Protestierende in Istanbul, in Gaziantep und Bursa kam es ebenfalls zu anti-syrischen Ausschreitungen. Hunderte wurde festgenommen.