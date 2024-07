Frankreich schlittert in die Selbstblockade

Nach der Parlamentswahl gibt es keine Regierungsmehrheit. Eine Koalition zu bilden wird schwer. Präsident Macron lässt vorerst Premier Attal im Amt.

Paris. Frankreichs Präsident reist am Dienstagabend für den zweitägigen Nato-Gipfel nach Washington. Die Innenpolitik muss warten. Emmanuel Macron kann sich nun in Übersee überlegen, wie er aus der Sackgasse herauskommt, in die er sich mit der Auflösung der Nationalversammlung und den Neuwahlen selber gebracht hat. Noch am Wahlabend ließ er mitteilen, dass er sich alle Zeit nehmen will, bevor er über eine Regierungsbildung entscheiden werde.

Am Montag lehnte Macron den Rücktritt seines Premiers Gabriel Attal ab. Er bat ihn, „für den Moment und im Interesse der Stabilität des Landes samt seinen Ministern im Amt zu bleiben“. Macron möchte damit vor allem während der Olympischen Sommerspiele in Paris eine offene Regierungskrise vermeiden.

Macrons Poker scheiterte