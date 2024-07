Ein Nato-Gipfel im Zeichen des US-Wahlkampfs

Zum 75. Jubiläum der Allianz steht der Ukraine-Krieg ganz oben auf der Tagesordnung. Für Gastgeber Biden ist das eine willkommene Ablenkung, während die Partner schon jetzt Kontakte zu Trump suchen.

Washington. Es wird gefeiert in Washington. Zumindest wenn es nach dem Veranstaltungsprogramm des Nato-Gipfels geht. Generalsekretär Jens Stoltenberg darf am Montag bei einem Baseballspiel den ersten Pitch werfen; am Dienstag kommen die Führer der Mitgliedstaaten des Militärbündnisses zu einem Empfang zusammen. Und in den Augen der Gastgeber wird der Gipfel mit einer Gala im Weißen Haus am Mittwochabend gekrönt.

Doch Grund zum Feiern gibt es eigentlich gerade herzlich wenig für die nordatlantische Allianz. 75 Jahre existiert die Nato nun, und in den letzten zweieinhalb Jahren ihres Bestehens fand ein Krieg vor ihrer Haustür statt. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine steht ganz oben auf der Themenliste des Gipfeltreffens. Die 32 Mitgliedsländer wollen ihre Unterstützung für die Ukraine weiter manifestieren; unter anderem mit der Ankündigung, weitere Luftverteidigungssysteme an die Ukraine zu liefern.

Die Gastgeber haben sich schon davor positioniert: Die USA würden alles daransetzen, dass der Ukraine alle Hilfe zukäme. Die Trommel rührten im Vorfeld demokratische wie republikanische Senatoren aus der Nato-Freundesgruppe. Sie wollen der Ukraine einen „realistischen Weg“ zur Nato-Mitgliedschaft anbieten.

Und das entspricht auch dem Plan des Weißen Hauses. US-Präsident Joe Biden will sich als jener Mann positionieren, der eisern an internationalen Abmachungen festhält, der den geopolitischen Einfluss seines Landes durch Kooperation, nicht Isolation hochhält.

Alle schauen auf Joe Biden