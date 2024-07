Modi (im Vordergrund) und Putin beim Pferdefüttern in Putins Residenz in Novo-Ogaryovo.

Russlands Präsident Putin und der indische Premier Modi sprachen auch über den Ukraine-Krieg. Indien will sich gegenüber Russland „neutral“ verhalten. Auch die Rückkehr von Indern aus dem Krieg gegen die Ukraine soll Thema sein. Russlands enges Verhältnis zu China hat die Partnerschaft etwas abgekühlt.

Narendra Modi besuchte am Montag einen guten Geschäftsfreund, bevor er am Dienstag nach Österreich weiterreiste: Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine reiste Indiens Regierungschef zu Kremlchef Wladimir Putin nach Moskau. Der bereitete ihm ein Festbankett vor.

Putin lobte das politische Engagement Modis. „Sie haben Ihr ganzes Leben dem indischen Volk gewidmet, die Menschen spüren das“, wurde Putin von Tass zitiert. „Sie haben recht, ich habe nur ein Ziel - mein Volk und mein Land“, entgegnete Modi.

Bei den Gesprächen ging es unter anderem um die Ukraine: „Wir streben danach, eine unterstützende Rolle für eine friedliche und stabile Region zu spielen“, sagte Modi. Er freue sich, mit seinem „Freund“ Putin alle Aspekte der bilateralen Zusammenarbeit zu erörtern. Indien verhält sich gegenüber Russland „neutral“ und enthält sich sämtlicher UN-Resolutionen, die den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilen.

Zwischen Ukraine-Diplomatie und Rohstoffhandel

Es werde für westliche Beobachter interessant, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow in Hinblick darauf, dass Modi zum Ärger Kiews im Juni dem von der Ukraine initiierten Friedensgipfel in der Schweiz fernblieb. Unklar war, ob auch über den folgenschweren russischen Raketenangriff mit Schäden an einer Kinderklinik in Kiew gesprochen wird.

Indien treibt immer intensiver Handel mit der Rohstoffgroßmacht und ist inzwischen ein Großabnehmer russischen Erdöls. Moskaus Medien hatten bereits in den vergangenen Tagen berichtet, dass diese Reise Modis nach dessen Wiederwahl ein besonderes Zeichen der Wertschätzung sei für die Beziehungen Indiens zu Russland. Russland ist für Indien ein wichtiger Energielieferant.

Angesichts des westlichen Embargos erhält das Rohstoff-hungrige Indien billiges Erdöl aus Russland. Russisches Öl macht inzwischen etwa 40 Prozent der indischen Importe aus. Außerdem kauft die indische Regierung Rüstungsgüter in Russland ein.

Inder in russischer Armee

Moskaus Medien hatten berichtet, dass diese Reise Modis nach dessen Wiederwahl ein besonderes Zeichen der Wertschätzung sei für die Beziehungen Indiens zu Russland. Doch so einfach ist es nicht: Russlands enges Verhältnis zu China hat die Partnerschaft etwas abgekühlt. Zwischen den Atommächten China und Indien herrschen seit jeher explosive Spannungen, die zuletzt an der Himalaya-Grenze gefährlich eskalierten.

Auch über die Rückkehr von Indern aus dem Krieg gegen die Ukraine sollte gesprochen werden, wie ein Außenministeriumssprecher in Neu-Delhi bestätigte. Etwa 30 bis 45 Inder seien unter falschen Vorwänden dazu gebracht worden, für die russische Armee zu arbeiten.

Modi reist nach seinem Russland-Besuch am Dienstag nach Österreich weiter. Es ist das erste Mal seit mehr als 40 Jahren, dass ein indischer Premier das Land besucht. Empfangen wird Modi von Präsident Alexander Van der Bellen und Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). In Wien will Modi auch mit Vertretern der indischen Gemeinschaft zusammentreffen, genauso wie zuvor in Moskau. (ag., red.)