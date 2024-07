Nächster Kurzflug-Aufreger: Spanien fliegt für 190 km

Die Spanier beim Training am Montag in Donaueschingen vor dem Halbfinale.

Die Spanier beim Training am Montag in Donaueschingen vor dem Halbfinale. APA / AFP / Lluis Gene

Schon an mehreren Teams gab es Kritik wegen Kurzstreckenflügen. Auch Frankreich, die Türkei und Gastgeber Deutschland reisten zu Spielen per Kurzstrecken-Charter an.

Bei der Fußball-EM sorgt Spanien für einen weiteren Aufreger wegen eines Kurzfluges. Wie der spanische Verband bestätigte, fliegt der Turnier-Topfavorit am Montagabend von Stuttgart zum Halbfinal-Spielort München. Dort treffen die Iberer am Dienstag im Kampf um den Finaleinzug auf Frankreich. Die beiden süddeutschen Großstädte trennen nur 190 Kilometer Luftlinie. Mit dem Bus würde die Fahrtzeit etwa zweieinhalb Stunden dauern.

Vor dem Abflug fahren die Spanier einem „Bild“-Bericht zufolge eineinhalb Stunden mit dem Bus vom Teamcamp in Donaueschingen zum Stuttgarter Flughafen. Bastian Greiner, Experte für Mobilität und Verkehr beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in Baden-Württemberg, kritisierte die Aktion scharf. „Wir verurteilen den Kurzstreckenflug, der grundsätzlich für das Klima hochproblematisch ist“, sagte Greiner der Deutschen Presse-Agentur: „Außerdem haben Fußballspieler und Nationalmannschaften eine Vorbildfunktion, deswegen ist es umso unverständlicher.“

Von Düsseldorf nach Paderborn: Mit dem Bus nicht viel langsamer

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Kurzflug während der EM für Schlagzeilen sorgt. Frankreich war von Düsseldorf nach Paderborn im Anschluss an den EM-Achtelfinalsieg gegen Belgien geflogen. Der Charterflug dauerte laut Aufzeichnung eine knappe halbe Stunde, hinzu kamen eine Busfahrt von rund 30 Minuten sowie die üblichen Regularien wie Boardingzeiten und Check-in. Die Busfahrt vom Stadion in Düsseldorf ins 177 Kilometer entfernte Teamquartier hätte rund zwei Stunden betragen.

Umweltschützer hatten auch die Anreise der türkischen Mannschaft per Flugzeug von Hannover nach Hamburg zu ihrem letzten EM-Gruppenspiel gegen Tschechien kritisiert. Die beiden Städte trennen etwa 150 Kilometer. Die Europäische Fußball-Union UEFA hatte das Turnier als die nachhaltigste EM aller Zeiten ausgerufen. (APA/dpa)