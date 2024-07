Mann in Villach mit Messer lebensgefährlich verletzt

Der Tat ging ein Streit voraus. Verdächtig ist ein 39-Jähriger. Er flüchtete zunächst noch, stellte sich später jedoch der Polizei.

Ein Mann ist am Montagabend in Villach mit einem Messer attackiert und lebensgefährlich verletzt worden. Dem Angriff war ein Streit vorausgegangen. Der Tatverdächtige, ein 39-jähriger türkischer Staatsbürger, ergriff zuerst die Flucht, stellte sich aber später der Polizei. Die Hintergründe waren vorerst unklar, teilte die Polizei am Dienstag mit.

In der Zeit von 21.00 bis 22.00 Uhr war es in der Wohnung des 39-Jährigen zu einem Streit zwischen ihm und drei österreichischen Staatsbürgern, zwei Männern und einer Frau, gekommen. Danach verließen die drei die Wohnung, wurden aber von dem türkischen Staatsbürger verfolgt. Laut Polizei versetzte er einem der Österreicher mehrere Messerstiche und verletzte ihn lebensgefährlich.

Der Tatverdächtige flüchtete vorerst, kam dann aber zu einer Polizeiinspektion in Villach, um eine Anzeige zu erstatten. Er wurde festgenommen. Weder Täter noch Opfer wurden bis Dienstagvormittag zum Sachverhalt einvernommen, hieß es von der Polizei. (APA)