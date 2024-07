Auf ein Wort . . . mit Gérald Vernez

Im Rahmen der Schwerpunktwoche „cyber security“ stellte Eva Komarek drei Fragen an Gérald Vernez, Gründer und Direktor der Stiftung digiVolution.

Die Erhöhung der Kohärenz verschiedener Maßnahmen in den Staaten und in den Unternehmen, mehr Mittel und mehr Zusammenarbeit bei deren Einsatz und Kompetenzen sind für Gérald Vernez, Gründer und Direktor der Stiftung digiVolution, die Wege zum Erfolg in puncto Cybersicherheit. Seine Stiftung beobachtet die digitale Revolution und deren Auswirkungen, erstellt Strategien für Führungskräfte und Entscheidungsträger und ist in der Risiko- und Crisis-Managementausbildung tätig.

Nicht nur auf Fachkräfte verlassen

Für Vernez ist die neue EU-Richtlinie für Cybersecurity NIS2 die Chance, sich gegen Bedrohungen in Zukunft besser zu wappnen: „Wenn jeder machen würde, was er will, hätten wir letztlich ein Problem, denn wir schaffen leere Räume für Kriminelle.“ Zudem dürften sich Menschen, bis hin zu den KMUs, nicht nur auf Fachkräfte verlassen, sondern müssen selbst einen Teil der Verantwortung übernehmen und eine Kraft bei der Verteidigung werden.

Aktuelle Statistiken stimmen den Experten pessimistisch. „Zahlen aus Deutschland zeigen, dass sich bereits vier Prozent des Bruttoinlandsprodukts aufgrund von Cyberproblemen in Luft auflösen. Die Aussichten bis zum Ende dieser Dekade deuten auf eine Entwicklung auf bis zu zehn bis elf Prozent hin“, mahnt Vernez. „Das sind, trotz großer Grauzonen, keine positiven Indizien. Ich bin aufgrund meiner Erfahrungen diesbezüglich pessimistisch, obwohl wir viel dafür getan haben, bessere Fachkräfte heranzuziehen.“