Auf ein Wort . . . mit Markus Schaffhauser

Im Rahmen der Schwerpunktwoche „cyber security“ stellte Eva Komarek drei Fragen an Markus Schaffhauser, CEO von Eviden Austria.

„Wir haben Unternehmen, die sehr gut vorbereitet sind und über professionelle Sicherheitsorganisationen verfügen. Insbesondere große Betriebe haben über viele Jahre hinweg bereits viel in Sicherheitsmaßnahmen investiert und sind dabei sehr weit“, skizziert Markus Schaffhauser, CEO von Eviden Austria, die aktuelle Lage. Eviden ist ein Unternehmen der Atos Gruppe und mit mehr als 2.100 Patenten und rund 50.000 Zertifizierungen weltweit führender Anbieter in der digitalen Transformation. Allgemein herrsche ein Nachholbedarf in Sachen Cybersecurity. Die neue EU-Richtlinie NIS2 begrüße er, denn mit den neuen rechtlichen Regelungen werden neue Anforderungen geschaffen. „Grundsätzlich sind die Unternehmen in technischen Belangen weiterentwickelt, aber gerade bei der Organisation, bei Trainings und Schulungen sehen wir noch einen sehr großen Aufholbedarf“, analysiert Schaffhauser.

Eviden Austria bietet Trainings in Cybersicherheit

Bei Eviden selbst nimmt man jene Dinge, die Kunden angeboten werden, auch selbst sehr ernst: „Wir haben die entsprechenden organisatorischen Vorkehrungen und Sicherheitsorganisationen implementiert und wir schulen Mitarbeiter regelmäßig mit entsprechenden Trainings im Cybersicherheitsbereich. Darüber hinaus verfügen wir über eine enorme Erfahrung im Betrieb großer kritischer Infrastrukturen für viele Kunden, wie etwa für die Olympischen Spiele mit der Atos Gruppe. Wir sind permanent bestrebt, unsere Sicherheit auf dem bestmöglichen Level zu halten und ständig zu verbessern.“