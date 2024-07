Vom Sägen in der Kirche

Die geköpfte Madonna von Linz birgt zwei Mysterien – und führt uns mit Viktor Frankl zu einem verwitternden Zivilisationsfundament: der Schamhaftigkeit.

Das erste Mysterium: Wer hat der Statuette der untenrum nackten, gebärenden Madonna in einer Kapelle des Linzer Doms den Kopf abgesägt? Es fällt mir schwer, mir jemanden so Verqueren vorzustellen, der, um die Ehre der Muttergottes wiederherzustellen, ihr den Kopf absägt. Wäre ich Inspektor Columbo, würde ich ja Künstlerin und Kustodinnen ins Visier nehmen: Sie hatten die Möglichkeit, ein starkes Motiv – tolle PR – und die nötige Unbekümmertheit. Sie fanden ja schon nichts dabei, unseren Blick unter den Rock der Madonna zu lenken.

Damit sind wir beim zweiten Mysterium: Warum wird die Schamhaftigkeit ausgeblendet? Auch ohne zu sägen haben sich ja viele über die Statuette empört – und nun orakeln Kommentatoren, was sie denn so aufregt: wohl eine Ablehnung des Weiblichen oder Probleme mit dem Fleischlichen der Inkarnation Gottes oder so. Ein Kommentar im „Standard“ weiß auf die Frage: „Warum verstört die Abbildung einer Frau bei der Geburt, bei der der Intimbereich nicht intim – also unsichtbar – bleibt?“ nur zu sagen: Wir seien doch alle so auf die Welt gekommen.

Eh. Aber es dürfte einen Grund geben, warum wir nicht den Schoß der eigenen Mutter, uns gerade gebärend, in Öl gemalt über den Kamin hängen. Nicht nur der Unwille, auf Geschlechtsteile nahestehender Personen zu schauen, hat ihren Sinn, sondern auch die innere Abwehr gegen jede unfreiwillige Entblößung. Und es handelt sich hier ja auch nicht um ein Model im Gynäkologie-Atlas, sondern um die Muttergottes, die von vielen wie die eigene Mutter geliebt wird. Doris Helmberger-Fleckl weist in der „Furche“ darauf hin, dass die gebärende Madonna eine „ikonografische Leerstelle“ füllt. Aber hatte die Leerstelle nicht ihren Wert? Sind wir tabulos und schambefreit wirklich besser dran? Viktor Frankl schreibt in „Der Mensch vor der Frage nach dem Sinn“: „Scham ist eine durchaus natürliche Haltung und stellt keineswegs in jedem Falle eine neurotische Hemmung dar.“ Ihr komme, weil sie gegen die Entweihung von Heiligem gerichtet sei, „eine ausgesprochene Schutzfunktion zu. Ihre Aufgabe besteht darin zu verhüten, dass etwas schlechterdings Objekt werde – Objekt von Zuschauern.“

Ist wirklich gestrig und antifeministisch, wer das Entblößen der Madonna obszön findet? Auch wenn das Köpfen noch obszöner ist, und auch wenn man die Empörten nicht mag: Ihre Empörung kann doch ein lauterer Ausdruck einer Feinfühligkeit sein, die für Zusammenleben und Selbstwert wichtig ist. Wie schön, würde der ikonografische Fortschritt weiterhin den Mut zur Lücke zeigen.



Der Autor war stellvertretender Chefredakteur der „Presse“ und ist nun Kommunikationschef der Erzdiözese Wien.