Afrikanische Ausweichroute wird für Frachtschiffe zum Problem

Die Wetterverhältnisse um Südafrika erfordern außergewöhnliche Maßnahmen.

Schlechtes Wetter vor Südafrika macht vielen Frachtschiffen zu schaffen, die nach Angriffen von Houthi-Rebellen im Roten Meer die Suez-Route meiden und stattdessen um den afrikanischen Kontinent herumfahren. Bei Hapag-Lloyd seien etwa ein Dutzend Schiffe betroffen, sagte eine Sprecherin von Deutschlands größter Container-Reederei am Montag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters. Unter normalen Umständen, wenn die Frachtschiffe also nicht die Ausweichstrecke um das Kap der Guten Hoffnung nehmen, wären in der Gegend nur etwa halb so viele Hapag-Lloyd-Frachter unterwegs. Weil die meisten der betroffenen Schiffe aber keine Häfen in Südafrika zum Ziel hätten, könnten sie möglicherweise entstehende Verzögerungen von bis zu zwei Tagen auf ihrer weiteren Fahrt wieder aufholen.

Mehr lesen Philippinen und Japan unterzeichnen Verteidigungspakt

„Es ist alles unter Kontrolle“, fügte die Sprecherin hinzu. Die Warnung vor extremen Wetterbedingungen gelte noch bis Mittwoch. Solche Verhältnisse seien in der Region und zu dieser Jahreszeit – also im Winter auf der Südhalbkugel – nicht ungewöhnlich. Die Sicherheit der Crews habe aber oberste Priorität, sodass die Kapitäne angesichts der Unwetter zu Vorsichtsmaßnahmen angehalten würden.

Verteuerungen beim Seetransport

Zuvor schon hatte die dänische Reederei Maersk ihre Kunden gewarnt, dass es wegen des Wetters dort zu Verspätungen kommen könne. Es werde erwartet, dass Schiffe ihre Routen ändern oder in Häfen Schutz vor Sturm, hohen Wellen und Starkregen suchen würden.

Mehr lesen Russland baut jetzt offenbar auch eine Gas-Schattenflotte

Viele Großreedereien vermeiden seit Mitte Dezember den Suezkanal und das angrenzende Rote Meer, wo es immer wieder zu Angriffen von Houthi-Rebellen kommt. Die radikalen Islamisten begründen ihre Attacken damit, dass sie ihre Solidarität mit der Hamas im Gazastreifen demonstrieren wollen.

Die Umleitungen um die Südspitze Afrikas führen bei den Reedereien zu höheren Kosten und Rückschlägen bei der CO2-Reduzierung ihrer Flotten, sie lassen aber auch die Frachtraten ansteigen. (APA/Reuters)