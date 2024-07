Das freie Wort enthält sich der Macht

Wir leben in einer Zeit, da Narren als Experten und Experten als Narren gelten können. Sie berufen sich auf das freie Wort.

Das freie Wort: Allezeit und allerorts allen alles sagen zu können – einst war es allein dem Herrscher gegönnt. Doch neben ihm gab es noch einen, der ungehemmt, passend wie unschicklich, das Wort so führte, wie es ihm beliebte: der Narr, der den Herrscher, vorgeblich zu dessen Belustigung, begleitete. In Shakespeares „König Lear“ spielt The Fool eine tragisch-tragende Rolle, zumal im Verlauf des Stückes der König selbst einem Wahn verfällt, der den des Narren erschütternd überbietet.

Wie das Wort des absoluten Regenten ist auch das Narrenwort grenzenlos frei, an nichts und niemanden gebunden. In früheren Zeiten ging davon selten Gefahr aus: Man wusste, wer die Narren sind und dass sie mit ihren wirren Worten leeres Stroh dreschen – wiewohl: Zuweilen findet just der Narr im Ballen Stroh einen Faden Gold. Und man wusste, wer die Könige sind, und verließ sich darauf, dass sie, wohlerzogen und gut beraten, sich ihrer Verantwortung bewusst sind – wiewohl: Zuweilen gelangt auch ein Richard III. auf den Thron, „gewillt, ein Bösewicht zu werden“.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autorinnen und Autoren wie dieser müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Wir aber leben in einer Zeit, da Narren als Experten und Experten als Narren gelten können, da sich unter dem Deckmantel der Demokratie Meinungsmacher zu Diktatoren aufschwingen können. Sie alle berufen sich auf das freie Wort, das sie als Waffe missbrauchen. Darum ist das heute uns allen zustehende freie Wort nicht bedingungslos frei, will es nicht das Wort des Toren oder des Diktators sein, sondern gebunden an Vernunft, an Gewissen und an Zurückhaltung. Will heißen: Das freie Wort sei verständlich, man spreche es mit Bedacht und es sei nie als das letzte Wort gesprochen!

Was ist damit gemeint?

Erstens: Dass ein Wort verständlich sei, soll es nicht als Wort eines Narren gebrandmarkt werden, klingt logisch. Schon die Scholastik und auch Descartes verlangten, alle Begriffe „clare et distincte“ in Worte zu fassen. Wenn man jedoch Reden mancher Politiker lauscht, Schriften mancher Journalisten liest, tauchen oft Passagen auf, bei denen es an Klarheit und Bestimmtheit mangelt. Indem sie vage sprechen und schreiben, verlangen sie bloß nach Zustimmung, nicht nach Verstehen.

Am deutlichsten wird es, wenn Kunstwörter Verwendung finden. Man erwartet von seinem Gegenüber „Social Responsibility“, weil man Gewissen meint, aber nicht mehr von Gewissen sprechen will – zu anspruchsvoll ist der althergebrachte Begriff, zu locker gleitet das Kunstwort über die Zunge. Man erstellt Kataloge von Vorschriften zur „Compliance“, weil man nicht mehr die Begriffe Anstand, Sittlichkeit, Höflichkeit in ihrer Vielfalt zu vermitteln vermag und das Kunstwort „Compliance“ für all das ungefähr und damit für nichts von dem genau herhalten muss.

Doch dies ist erst der Anfang. Simulierte Intelligenzprogramme wie ChatGPT nehmen einem überhaupt die Mühe des Verstehens der von ihnen produzierten Wörter ab. Dann sind die Worte alles andere als frei: Sie sind an gewaltige Datensätze und undurchschaubare Auswahlalgorithmen gebunden. Und es sind nicht einmal mehr die eigenen Worte.

Und dann wird die Warnung von Konfuzius schlagend: „Wenn die Worte nicht stimmen, dann ist das Gesagte nicht das Gemeinte. Wenn das, was gesagt wird, nicht stimmt, dann stimmen die Werke nicht. Gedeihen die Werke nicht, so verderben die Sitten und Künste. Darum achte man darauf, dass die Worte stimmen. Das ist das Wichtigste von allem.“

Zweitens: Mit Bedacht seine Worte zu setzen, bedeutet zu bedenken: Diese Worte werden von anderen vernommen und schlagen sich in deren Augenmerk, in deren Gemüt, womöglich auch in deren Seele nieder. „Im Hause des Gehenkten spricht man nicht vom Strick“, lautet jene drastisch formulierte Grundregel, die für das Setzen der Worte mit Bedacht gilt.

Die bösartige Erfindung der sogenannten Social Media, bei denen es sich in Wahrheit um asoziale Kommunikation handelt, kennt diese Grundregel nicht. In Echokammern posaunt man einander entgegen, was von außen betrachtet wie haltlose Kakophonie anmutet. Im günstigsten Fall kann man sich dieses elektronischen Tratsches durch Nichtbeachtung entziehen. Schlimm aber ist es, wenn einen die Kaskaden von verbalen Verletzungen ins Herz treffen und sich niemand unter denen, die sie in die Cloud und damit in die Welt stellten, dafür verantwortlich fühlt.

Geradezu erbärmlich hilflos muten die von öffentlichen Institutionen propagierten Maßnahmen gegen Fake News und gegen Hate Speech an – bezeichnenderweise mit Kunstwörtern benannte Vergehen. Hilflos deshalb, weil man die auf Moral und sittlicher Erziehung fußende Haltung, die in der oben genannten Grundregel zum Ausdruck kommt und als Herzensangelegenheit zum guten Ton gehört, in das dürre Feld von Gesetzen und Verordnungen verschieben möchte.

Guter Journalismus zeichnet sich nicht nur dadurch aus, dass er auf gründlicher Recherche fußt, dass er sich – wie Hanns Joachim Friedrichs formulierte – „nicht gemein macht mit einer Sache, auch nicht mit einer guten“, sondern auch dadurch, dass er die Worte mit Bedacht wählt. Dieser gute Journalismus, der seinen Preis kostet, den nur mehr wenige bezahlen wollen, ist im Schwinden, und damit droht das gewissenhaft gesprochene freie Wort zu verdorren.

Drittens: Zweifach kann der Begriff des letzten Wortes verstanden werden. Zum einen rein zeitlich: wenn die Uhr es verlangt, dass ein Gespräch, eine Diskussion, eine Debatte schließt. Ganz im Sinne des Wortes Brechts: „Wir stehen selbst enttäuscht und seh’n betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen.“ In diesem zeitlichen Sinn ist das letzte Wort nicht entscheidender als alle Worte zuvor. Es ist nur zufällig das letzte. Zum anderen aber spricht man vom letzten Wort, wenn dieses so apodiktisch verkündet wird, dass sich danach alle weiteren Worte erübrigen.

Urteil kraft einer Autorität

Dies kann sachlich begründet sein. Mit der Feststellung, dass Einsteins Allgemeine Relativitätstheorie die Gravitationslehre Sir Isaac Newtons ablöst, traf die Royal Society bei ihrer Sitzung in einem Saal, an dessen Wand Newtons Porträt prangte, das letzte Wort. Meist aber wird das letzte Wort als endgültiges Urteil gesprochen, kraft einer Autorität, die dafür die nötige Macht hat. Somit ist das an diese Macht gebundene letzte Wort alles andere als frei.

Das freie Wort enthält sich der Macht. Diese scheinbare Schwäche ist seine Stärke beim Versuch, sich der Wahrheit zu nähern. Nur der Naive glaubt, dass das letzte Wort zugleich das wahre Wort sei. Tatsächlich aber ist das Streben nach Wahrheit ein unendliches Unterfangen, bei dem letzte Worte nicht hilfreich sind.

Es ist die Tragik Hamlets, dass er sich des letzten Machtwortes stets versagte, und es ist seine Größe, dass er frei wie kein anderer dachte, selbst wenn es um Sein oder Nichtsein geht. So gesehen ist Hamlet der Herold des freien Worts. Und dass „Der Rest ist Schweigen“ sein letztes Wort ist, liegt einfach daran, dass mit diesem Wort die Uhr seines irdischen Daseins abgelaufen ist. Es ist das letzte Wort des Machtlosen, der zeit seines Lebens um die Wahrheit rang.

Reaktionen senden Sie bitte an: debatte@diepresse.obfuscationcom