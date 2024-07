Papst Franziskus war beim Optiker, also höchstpersönlich

Das 87-jährige Kirchenoberhaupt hatte einen Termin bei seinem römischen Stammoptiker und ließ es sich nicht nehmen, selbst vorbeizukommen.

Papst Franziskus hat am Montagnachmittag persönlich ein Optikergeschäft im Zentrum Roms aufgesucht. Das 87-jährige Kirchenoberhaupt, das im einfachen Pkw mit einigen Leibwächtern vorgefahren kam, wollte die Linsen seiner Gläser ersetzen. Er wurde im Rollstuhl in das Geschäft an der Via Babuino geschoben, nicht weit von der Spanischen Treppe entfernt, und nahe zur Casa del Clero, wo Jorge Mario Bergoglio vor seiner Papstwahl gewohnt hatte.

Während sich der Papst im Geschäft aufhielt, versammelten sich Dutzende Schaulustige vor dem Eingang des Shops. Sie warteten bis Franziskus das Geschäft verließ, begrüßten ihn und schüttelten ihm die Hand. „Sind all diese Personen wegen mir hier?“, scherzte der Papst. Die römische Tageszeitung „Il Messaggero“ veröffentlichte in ihrer Dienstagsausgabe ein Foto des von Menschen umringten Papstes im Rollstuhl.

Shoppingeinsätze

Seit seinem Pontifikatsbeginn 2013 lässt sich der Papst seine Brillen von dem Optiker Alessandro Spiezia anfertigen. Der Papst habe ihn persönlich um einen Termin in seinem Geschäft gebeten. „Ich habe dem Papst gesagt, dass ich natürlich bereit wäre, zum Vatikan zu kommen, um die Gläser zu ersetzen, doch er wollte selbst ins Geschäft kommen“, berichtete der Optiker laut „Il Messaggero“. Spiezia hatte auch für Franziskus ́ Vorgänger Benedikt XVI. gearbeitet.

Der Papst hat schon öfters für Kurzbesuche in Rom den Vatikan verlassen. So kaufte er im Dezember 2016 Schuhe in einem Geschäft im Zentrum der italienischen Hauptstadt. Franziskus hatte vor zwei Jahren einen Plattenshop im Zentrum Roms besucht. (APA)