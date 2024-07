Der alte Mann und die Medien: Gegen Joe Biden ist jetzt alles erlaubt

US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill am Sonntag bei ihrer Rückkehr ins Weiße Haus in Washington nach Wahlkampfterminen in Pennsylvania.

US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill am Sonntag bei ihrer Rückkehr ins Weiße Haus in Washington nach Wahlkampfterminen in Pennsylvania. APA / AFP / Chris Kleponis

Liberale Zeitungen schießen den US-Präsidenten sturmreif. Das ist ein unwürdiges Spektakel und geht am Kern des Problems vorbei.

Das internationale Wochenmagazin „The Economist“ ist berühmt für seine Covergestaltung. Immer wieder gelingt es den Machern der Titelseite, komplexe Themen sehr prägnant, schnörkellos und leicht verständlich in ein Bild und eine Headline zu verpacken, manchmal auch noch mit einer Prise Humor.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Quergeschrieben“

Das aktuelle Cover ist in schwarzblau gehalten. Es zeigt einen Rollator, auf dem das Siegel des Präsidenten der Vereinigten Staaten prangt. Daneben steht: „No way to run a country.“ Kein einziges Detail weist auf den US-Wahlkampf hin, doch jeder Betrachter weiß sofort, worauf „The Economist“ hinauswill. Joe Biden, der greise Präsident, soll nicht noch einmal antreten. No way to run a country: So kann man ein Land nicht regieren.