Was tun beim „plötzlichen Herztod“?

Schmerz in der Brust, Druck auf die Brust, auch relativ plötzlich einsetzende oder schlechter werdende Atemnot, Herzrasen, Herzstolpern. Herzrasen führe ich aber mit Vorbehalt an, weil das beim Sport selbstverständlich auch im Spektrum des Normalen sein kann. Andererseits kann auch der Kollaps, also der Bewusstseinsverlust, das erste Symptom sein.