Rechtsstreit. Kanzleien klagten gegen eine milliardenschwere Vergütung für Tesla-Chef Elon Musk – und wollen nun selbst Milliarden.

Austin/Delaware. Der kuriose Rechtsstreit zwischen Tesla auf der einen Seite und einem Kleinaktionär samt Anwälten auf der anderen Seite wegen des hohen Vergütungspakets für Tesla-Chef Elon Musk ist um ein Kapitel reicher. Die Anwälte, die erfolgreich gegen das Gehaltspaket in Höhe von mehr als 50 Milliarden Dollar geklagt hatten, wollen nun selbst sieben Milliarden Dollar an Honoraren von Tesla – also einen Anteil der Summe, die Tesla dem Urteil zufolge doch nicht an Musk bezahlen muss. Der Kläger hatte zum Zeitpunkt der Klage im Jahr 2018 neun Aktien.

Die Anwälte argumentieren, die 50 Milliarden Dollar würden nun im Unternehmen verbleiben, was indirekt allen Aktionären zugutekomme. Ein hohes Honorar sei gerechtfertigt, würde es doch Anwälte auch in anderen Fällen dazu ermutigen, sich für den Schutz von Kleinanlegern einzusetzen.