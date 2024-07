Das Frauendiakonat rückt in weite Ferne

Ein Arbeitspapier für die Bischofssynode im Oktober beschäftigt sich auch mit der Frauenfrage.

Rom. Die katholische Kirche debattiert weiter über die stärkere Beteiligung von Frauen innerhalb ihrer Strukturen. Das Dokument „Instrumentum Laboris“, das der Vatikan am Dienstag veröffentlicht hat und das die Arbeitsgrundlage des zweiten Teils der Bischofssynode sein wird, greift das Thema erneut zentral auf. Die Bischofssynode wird vom 2. bis 27. Oktober in Rom stattfinden. Mit ihr wird auch die dreijährige Weltsynode enden, die Papst Franziskus 2021 einberufen hatte und während der über eine Neuausrichtung der katholischen Kirche und vor allem über strukturelle Veränderungen diskutiert wird.

Das Arbeitsdokument ist auf der Basis von zahlreichen Berichten aus aller Welt entstanden, die in Reaktion auf den Abschlussbericht des ersten Teils der Synode im vergangenen Oktober in den unterschiedlichen Ortskirchen entstanden sind. All diese Berichte zeigten eine lebendige Kirche, die in Bewegung sei, sagte der Luxemburger Kardinal Jean-Claude Hollerich, der Berichterstatter der Synode, bei der Vorstellung des Dokuments. „Von Kenia bis Irland, von Korea bis Brasilien unterstreichen sie die erneuerte Dynamik, die das angebotene und das angenommene Zuhören in den Gemeinschaften bringt.“

Berufung und Rolle der Frau