Von Uno bis Monopoly: Aus Spiel wird Film

Kann man Brett- und Kartenspiele „verfilmen“? Hollywood weiß schon lang: Ja. Warum diese Idee gar nicht so kurios ist, wie sie klingt, was „Barbie“ damit zu tun hat – und wie man Schach, Poker und Go am besten inszeniert.

Am Freitag startet eine neue Animationsserie auf Netflix. Sie handelt dem Vernehmen nach vom „ultimativen Kampf zwischen Gut und Böse“: Gott und der Teufel treten darin gegeneinander an, in einer auch für uns Menschen greifbaren Form – als süße Hauskatzen verkleidet, fechten sie ihren ewigen Kampf um die Seelen auf dem Erdenrund aus. Humor kommt dabei nicht zu kurz.